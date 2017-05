Golden State Warriors rozdrtili San Antonio. V sérii vedou 2:0

Basketbalisté Golden State využili i ve druhém finále Západní konference NBA výhodu domácího prostředí, oslabené San Antonio rozdrtili 136:100 a sérii vedou 2:0 na zápasy. Domácí, kteří v letošním play off ani v desátém utkání v řadě neprohráli, táhl za vítězstvím Stephen Curry s 29 body, 7 doskoky a 7 asistencemi. Hosté se podle očekávání museli obejít bez hlavního lídra Kawhiho Leonarda, který nedohrál první utkání kvůli zraněnému kotníku.

Warriors se tentokrát na rozdíl od prvního utkání série na vítězství příliš nenadřeli, když ani jednou neprohrávali. Curry se dostal do střelecké pohody hned v první čtvrtině, v níž nastřílel patnáct bodů. Celý tým San Antonia za úvodních dvanáct minut stihl jen o bod víc. Během první půle domácí trefili jedenáct trojek a v poločase už vedli 72:44.

Po změně stran náskok kalifornského týmu dál narůstal a v jednu chvíli vedl až o 41 bodů. Hráči Golden State stříleli z pole s úspěšností 56,7 procenta, Spurs se dostali pouze na 37 procent.

Druhým nejlepším střelcem domácích po Currym byl netradičně Patrick McCaw s 18 body, Kevin Durant dal 16 bodů. Draymond Green nasbíral 13 bodů, 9 doskoků a 6 asistencí. V dresu San Antonia se na 22 bodů dostal Jonathon Simmons, který nahradil v základní sestavě zraněného Leonarda. Jediným dalším dvouciferným střelcem Spurs byl s 16 body Davis Bertans.

Série se nyní přestěhuje z Kalifornie do Texasu. Třetí zápas je na programu v sobotu v San Antoniu, do sestavy Spurs by se mohl vrátit Leonard.