Schilb vystřílel výhru nad Finskem. Češi jsou blízko postupu do další fáze

Čeští basketbalisté vyhráli i druhé utkání kvalifikace o mistrovství světa, v Helsinkách udolali Finsko 64:56. Zvládli tak papírově nejtěžší utkání skupiny F a minimálně o postup do další fáze kvalifikace by už přijít neměli, neboť ze skupiny postoupí tři týmy.

Oproti úvodnímu vítězství nad Islandem se svěřenci trenéra Ronena Ginzburga dlouho trápili v útoku a ve hře je držel Vojtěch Hruban, autor 14 bodů. Jenže v poslední čtvrtině se rozstřílel Blake Schilb, který v ní trefil pět trojek, a nakonec byl se 17 body nejlepším střelcem utkání.

„Je to pro nás skvělá výhra a jsme teď ve výborné pozici ve skupině. Už můžeme pomalu začít myslet, co bude následovat v další skupině. Ale nesmíme předbíhat. Pořád musíme řešit tuto skupinu. Věřím, že z ní postoupíme a pak uvidíme. Ale o mistrovství světa ještě nesním. Teď budu řešit jen únorové zápasy,“ řekl trenér Ginzburg.

Utkání od začátku vládly důrazné obrany. Češi dovolili domácím v první čtvrtině jen devět bodů, když zejména Hruban dobře odstavoval od hry klíčovou postavu Finů Jamara Wilsona. Navíc se hostům dařily nájezdy do koše a výsledkem bylo až dvanáctibodové vedení českého výběru.

Jenže ve druhé čtvrtině se Finsko výrazně zlepšilo a přebíráním v obraně zastavilo český útok. Hosté za sedm minut nedali ani bod a domácí šňůrou 13:0 získali vedení na svou stranu. Chytilo se také šest tisícovek fanoušků, kteří podporovali své hráče i vlčím vytím, v duchu přezdívky finského národního týmu.

„Chápu, že první polovina nebyla moc hezká, ale jsem spokojený s tím, jakou mentalitu předvedl tým v obraně. Bojoval o každý míč. Trápili jsme se, ale bojovností jsme to zvládli. Většinu utkání jsme v obraně odváděli dobrou práci,“ prohlásil Ginzburg. „Nebyl to hezký zápas na koukání, za to se můžeme divákům omluvit, ale výhra je výhra,“ dodal Vojtěch Hruban.

Nadále se hrálo s abnormálně nízkém skóre, když se oba celky nadřely na každý koš. Hosty držel Hruban, který ve třetí čtvrtině nastřílel osm ze 13 bodů svého týmu a dostal Česko zpět do vedení 38:37.

Čtvrtá čtvrtina se pak změnila v galapředstavení Schilba. Třiatřicetiletý Američan s českým pasem měl do té doby na kontě jen dva body, ale pak dal pět trojek z pěti pokusů. Spoluhráči ho nacházeli ve volných pozicích, zejména jeho spolubydlící Ondřej Balvín.

„Jen jsem na Ondru mával: haló, spolubydlící, tady jsem. A on mě skvěle nacházel,“ řekl Schilb. „Celý zápas jsem mu říkal, že musí střílet. A jsem rád, že v poslední čtvrtině mě začal poslouchat a střílel ihned po přihrávce. Trochu jsme změnili styl hry a jsem rád, že Blake to zužitkoval a ty střely proměnil. Kdyby je minul, tak jsem špatný trenér,“ dodal Ginzburg.

Češi soupeři odskočili a Finsko nedokázalo zareagovat. Dobře si vedli i tvrdě bráněný pivot Balvín, který nakonec nasbíral osm bodů, 16 doskoků a sedm asistencí, či rozehrávač Tomáš Vyoral, který nečekaně dostal prostor v poslední čtvrtině místo zkušenějšího Jakuba Šiřiny.

„Přišel do hry a dal trojku. Do té doby jsme měli problém se střelbou z dálky. Navíc dobře bránil. Tak jsem ho tam nechal,“ řekl Ginzburg.

„V šatně teď byla velká radost, protože tohle byl opravdu hodně důležitý zápas. Říkali jsme si, že kdyby se nám tohle utkání povedlo vyhrát, tak to bude skvělé, protože se hrálo v podstatě o dvě výhry. Nejprve se počítá v této skupině a pak pravděpodobně i v další fázi,“ připomněl Hruban.

Kvalifikace mistrovství světa basketbalistů 2019:

Skupina F:

Finsko - ČR 56:64 (9:19, 30:25, 38:38)

Nejvíce bodů: Huff 13, Ahonen 11, Wilson 9 - Schilb 17, Hruban 14, Balvín, Kříž a Bohačík po 8. Fauly: 20:17. Trestné hody: 17/12 - 16/13. Trojky: 6:7. Doskoky: 37:44.