Česká boxerská reprezentace poměří síly s výběrem Rakouska

Tohle stojí za to vidět! Do Prahy míří nejlepší rakouští boxeři, aby ve vzájemném zápase proti české boxerské reprezentaci změřili svoje síly v přípravě na nadcházející ME. Již tuto sobotu 22. dubna od 18:00 budou mít fanoušci rohovnického sportu možnost vidět v pražské hale TJ Spoje 11 mezinárodních duelů v klasickém boxu. „Rakouský tým je relativně silný a naši boxeři to nebudou mít jednoduché. Utkání je součástí přípravy na červnové mistrovství Evropy a po několika týdnech fyzické přípravy a naplánovaných zahraničních turnajích, je toto jedna z mála možností, kdy se česká reprezentace představí před domácím publikem,“ říká Michal Soukup, který nově připravuje část národního týmu.