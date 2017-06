Češi zdolali Portugalce a jsou první, hokejbalistky ovládly derby

Tým trenéra Drahomíra Kadlece vede před dnešním posledním utkání USA s Itálií (od 22:20) o čtyři body před druhým Švýcarskem, které jej už nemůže předstihnout, a o pět před třetími Spojenými státy americkými. O nasazení pro play off rozhodne až úterní program.

"Pro nás to bylo velmi těžké utkání. Soupeř si byl evidentně vědom své síly a toho, že z posledních dvou šampionátů má náš skalp. Nezačali jsme dobře. Zaplaťpánbůh za tu jednu branku, protože jsme se hodně trápili. Měli jsme velké množství střel, které soupeř zblokoval, nemohli jsme najít cestu ke vstřelení branky. Je to vydřené vítězství," řekl asistent trenéra Jaroslav Pavlík oficiálnímu webu MS.

Češi byli v úvodním dějství blízko vedení v 11. minutě, kdy při přesilové hře trefil Dědič břevno. Na začátku druhé části trefil pravou tyč Kubeš a ve 22. minutě už portugalský brankář Medeiros kapituloval. Wróbel uvolnil ideálně Štěpáníka, který zakončil do odkryté branky a vstřelil svůj šestý gól na turnaji.

Skóre se už nezměnilo ani při řadě přesilových her na obou stranách. Zasloužil se o to i Šimara, který udržel nulu i v pátek proti Itálii (12:0.). Stačilo mu k tomu 15 úspěšných zákroků.

"Tohle je právě pro brankáře to nejhorší. Brankář tam stojí, čeká, tlačíme, pořád nemůžeme dát gól. Potom od nich přijde jedna střela, druhá střela a zase tlačíme my. Je to špatný zápas pro brankáře, špatně se to chytá," uvedl Šimara.

České hokejbalistky zdolaly ve svém třetím vystoupení Slovensko 2:1 po samostatných stříleních a už dva zápasy před koncem skupiny si zajistily postup do pátečního semifinále. Svěřenkyně trenéra Karla Manharta vedou po první ztrátě tabulku o dva body před Kanadou.

Obhájkyně stříbra z minulého šampionátu v Zugu z roku 2015 se po výhrách nad Velkou Británií (10:0) a Itálií (7:0) ujaly proti Slovensku vedení v 10. minutě díky brance Denisy Křížové. Ve druhé třetině vyrovnala v přesilové hře Barbora Kežmarská a o vítězkách rozhodly až samostatná střílení. Jako jediná v nich uspěla ve druhé sérii Lucie Manhartová.

České hráčky čeká ještě v úterý od 16:30 duel s USA a ve středu v 19:00 s Kanadou.

Muži:

Skupina A2:

ČR - Portugalsko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka: 22. Štěpáník. Rozhodčí: Kralovič (SR), Friedli (Švýc.). Vyloučení: 7:9, navíc Pospíšil - Creador oba 10 min. Bez využití. Diváci: 3112.

22:00 USA - Itálie.

Tabulka:

1. ČR 4 3 0 1 0 21:3 10 2. Švýcarsko 3 2 0 0 1 11:12 6 3. USA 2 1 1 0 0 6:3 5 4. Portugalsko 3 0 0 0 3 4:9 0 5. Itálie 2 0 0 0 2 3:18 0



Skupina A1:

Řecko - Finsko 4:0 (3:0, 1:0, 0:0).

Tabulka:

1. Slovensko 3 3 0 0 0 9:3 9 2. Kanada 3 2 1 0 0 19:4 8 3. Řecko 4 1 0 1 2 8:10 4 4. Indie 3 1 0 0 2 4:11 3 5. Finsko 3 0 0 0 3 2:14 0



Skupina B3:

Francie - Kajmanské ostrovy 5:3 (2:0, 2:1, 1:2), Haiti - Velká Británie 4:1 (2:1, 1:0, 1:0).

Skupina B4:

Bermudy - Hongkong 0:3 (0:1, 0:1, 0:1), Arménie - Libanon 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

Ženy:

ČR - Slovensko 2:1 po sam. stříleních (1:0, 0:1, 0:0)

Branky: 10. Křížová, rozhodující sam. střílení Manhartová - 20. Kežmarská.

Kanada - USA 2:1 (0:0, 1:1, 1:0), Velká Británie - Itálie 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Tabulka: