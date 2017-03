Squashista Koukal touží po 20 titulech, teď chce přidal osmnáctý

Již 25. ročník mistrovství republiky se uskuteční od pátku do neděle v Praze. Hrát se bude v areálu Hamr v Záběhlicích, na Chodově, ale hlavní duely se odehrají ve skleněném kurtu v Galerii Harfa.

"Očekávám jedno z nejdramatičtějších mistrovství. Letošní ročník dává naději, že bude mít vysokou kvalitu a bude atraktivní také divácky," řekl na dnešní tiskové konference předseda České asociace squashe Tomáš Cvikl.

Zápletkou může být jen střídání na trůnu. Koukal se stal poprvé domácím mistrem v roce 1999 a vyhrál všechny šampionáty s výjimkou roku 2009, kdy prohrál v semifinále. "Dvacet titulů je moje vysněná meta, ale na tu teď nemyslím. Rád bych letos přidal osmnáctý titul a pak se uvidí," řekl třiatřicetiletý Koukal.

V exhibici před šampionátem skončil třetí v rychlosti úderu. Míče proti stěně poslal rychlostí 200 km/h, Švecovi naměřili 238 km/h. O rychlosti úderů ale squash není a Švec dosud nikdy Koukala v soutěžním utkání neporazil.

Na rozdíl od minulých let už Koukal neobjíždí světové turnaje PSA. Hraje jen domácí turnaje a startuje v evropských ligových soutěžích. "Měl jsem díky tomu šanci se na republiku připravit. Je to příjemná změna a cítím, že to je dobrý," uvedl.

Největším Koukalovým sokem by měl být levou rukou hrající Mekbib. Současná česká žebříčková jednička dokázala Koukala v této sezoně ve dvou ze tří zápasů porazit. "Musím hrát svůj nejlepší squash a nesmím zbytečně chybovat. Speciální recept ale není, musí se to sejít dohromady," řekl Mekbib.

Koukala těší, že se konkurence vyrovnává a jeho cesta za triumfem by nemusela být snadná. "Kluci se zlepšují, ale díky tomu je to zábavnější. Když se na titul nadřu, tak je úspěch o to sladší," usmál se vítěz 34 turnajů PSA.

V pátek jsou na pořadu 1. a 2. kola a v sobotu čtvrtfinále a semifinále. V neděli se uskuteční finálový program - od 16:00 žen a od 17:00 mužů.