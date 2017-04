Skvělá zpráva: Čeští squashisté patří dál k evropské elitě!

Fantazie! Českým týmům se na mistrovství Evropy ve finských Helsinkách podařilo udržet v elitní divizi. Squashisté v čele s hrajícím kapitánem Janem Koukalem skončili šestí, což je historicky nejlepší výsledek. Ženy se Zuzanou Kubáňovou a Annou Sermeovou byly páté, což je druhý nejlepší výsledek na ME po bronzu z roku 2014. „Je to pro nás fantastický úspěch, se kterým skoro nikdo nepočítal. Do většiny zápasů jsme nastupovali jako outsideři,“ zhodnotil šampionát Jan Roll, vedoucí reprezentační výpravy.