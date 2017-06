Po bouřce v kabině Češi zabrali a otočili duel s Anglií

České reprezentaci nevyšel začátek zápasu. „Utkání bylo děsivé, hlavně první poločas, ve kterém jsme vůbec nestříleli a mysleli si, že nám vítězství spadne do klína samo. Soupeř fantasticky bránil, byl houževnatý, důrazný a navíc rychle vedl 3:0. Až bouřka v kabině pomohla tomu, že jsme začali ve druhé půli více střílet, dali pět gólů a zvítězili," uvedl po zápase trenér české futsalové reprezentace Tomáš Neumann.

Anglie nepatří do evropské špičky, ale na tomto turnaji již porazila Čínu a ani s Českou republikou nesehrála špatné utkání. „Světový futsal jde hodně nahoru. Jak v Německu, tak v Anglii budou chtít během pár let hrát na špici i ve futsalu. Je vidět, že fotbalový svaz v Anglii dává do futsalu peníze a mohli jsme vidět velmi šikovné hráče, kteří jsou navíc houževnatí, důrazní, a když přidají i futsalovou techniku, tak během pár let budou na špici a v budoucnu to bude pro každého hodně nepříjemný soupeř," tuší český reprezentační kouč.

Českou reprezentaci čeká v neděli utkání s Čínou. „Každé utkání je tu těžké. Myslím si, že Číňané byli v prvním duelu s Anglií zaskočení, protože Anglie hrála ze zatažené obrany a následně udeřila z brejků. Z pěti protiútoků jí to tam pětkrát spadlo, což se jí povedlo i s námi. Anglie je nepříjemná pro každého a osobně jsem nyní zvědavý, jak Čína zvládne duel s Malajsií. Podle toho se poté připravíme na náš zápas s Čínou," objasnil Tomáš Neumann a dodal: „Určitě to nebude ale nic snadného a čeká nás další těžké utkání."

Anglie - Česká republika 4:5 (3:1)

Branky: 7. Goldstein, 13. Gay, 20. Medina, 29. Medina – 17. Slováček, 23. Kovács, 25. Záruba, 27. Kovács, 29. Kovács.

Anglie: Croft, Sim - Reed, Medina, Ward, Gay - Dickson, Webb, Edge, Palfeeman, Kilman, Bettson, Goldstein, Sotonye.

ČR: Vavrek, Gerčák - Belej, Seidler, Kovács, Vnuk - Drozd, Slováček, Koudelka, Záruba, Štrajt, Hrdina.