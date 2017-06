Pět důvodů výhry Pudilové v UFC: Neposlechla trenéra a dala na intuici

Jediná česká MMA bojovnice v prestižní UFC Lucie Pudilová dokázala zabojovat a připsala si premiérovou výhru. V sobotu si v Singapuru poradila s do té doby neporaženou Jihokorejkou Ji Yeon Kimovou, kterou porazila na body. A ač to nebyl tak drsný zápas, jako v jejím debutu, byl znát značný progres, který za poslední tři měsíce ušla. Projevil se i tím, že před třetím kolem dala na svou intuici a rozhodla se neposlechnout svého trenéra. Server iSport.cz sepsal pět důvodů, proč si výhru v UFC zasloužila.

Pro českou MMA bojovnici byla cesta do slavné UFC náročná, důvodem také bylo, že za kvalitními soupeřkami musela jezdit po celé Evropě. Přesto, že v Čechách zatím příliš špičkových MMA bojovnic není, dokázala se probojovat už ve dvaadvaceti letech na špici – podepsala smlouvu s prestižní UFC. Jedním z důvodů, proč se dokázala vyšplhat tak vysoko, byla samozřejmě její chuť na sobě makat, velkou měrou se na tom však podílel i její trenér Ladislav Erdélyi. Ten je známý svým neústupným přístupem a z Pudilové se snaží během každého tréninku dostat maximum. To také dokazují fotografie i videa z tréninků, která oba často sdílejí na sociálních sítích. Největší zásluhu má však Erdélyi v tom, že se Pudilové věnuje na 100 %.

Pudilová svůj debut ve slavné UFC k výhře nedotáhla, podruhé už se jí to podařilo. A velkou měrou je to díky faktu, že na přípravu na danou soupeřku měla mnohem více času. O zápase s Linou Länsbergovou se dozvěděla jen týden dopředu, o Kimové věděla tři měsíce a mohla tak s trenérem zvolit přesnou přípravu.

Ještě nikdy předtím nebojovala mimo Evropu. Hned ve druhém zápase UFC však musela cestovat přes polovinu zeměkoule až do Singapuru. Tam sice odletěla už v pondělí, takže si z dlouhého letu stihla odpočinout, přesto tak veliký posun času určitě není příjemný. Už během nástupu do klece na ní byla únava patrná, ale dokázala se s tím porvat skvěle a v kleci nic z toho znát nebylo.

Už ve svém prvním zápase s Linou Länsbergovou ukázala, kde je její silná stránka. Ať je sebevíc nervózní nebo unavená, jakmile vejde do klece, myslí jenom na jediné – na zápas samotný. Velmi rychle si dokázala najít správnou vzdálenost, ze které trefovala zejména levačkou obličej Kimové, znatelný progres byl vidět i na pohybu. Pár úderů sice schytala, zejména pak zvedák z poloviny druhého kola nebyl určitě příjemný, ale jakmile viděla, že se soupeřka dostává do ráže, hned její snahu zmařila a natlačila na pletivo.

Dala na svou intuici a neposlechla trenéra

Když měla v březnu hodnotit svou prohru s Länsbergouvou, nechala se slyšet, že příště bude víc poslouchat trenéra, který ji během zápasu zpoza klece radí. V utkání s Kimovou se své rady držela dvě kola, jakmile zaslechla, že má jít do kombinace, vyzkoušela to. Na Jihokorejku ale dlouho nemohla najít recept, ta byla na její kombinace dobře připravená a k ničemu většímu ji pustit nehodlala. Když před třetím kolem ruchové mikrofony zabraly konverzaci Pudilové s trenérem, mohli diváci slyšet, jak české bojovnici kouč rázně radí, aby se snažila víc kombinovat. Pudilová však měla jiný názor, během zápasu zjistila, že se jí to nedaří a že bude lepší zkusit Kimovou uškrtit. Z její strany to byl obrovský risk, kdyby nevyšel, byl by Erdélyi po právu naštvaný, že nedala na jeho radu. Zejména proto, že Kimová je známá svou dominancí v boji na zemi. Ale risk vyšel na jedničku, Pudilové její intuice vyšla. Dvakrát se jí podařilo nasadit soupeřce gilotinu a přestože ji uškrtit nedokázala, rozhodčí její snahu viděli a třetí kolo jí připsali.