Motoristický sport smutní. Zemřel jediný mistr světa ve formuli i na motorce

Do historie motoristického sportu se Surtees zapsal v 50. a 60. letech minulého století. Mezi roky 1956 a 1960 získal v motocyklovém šampionátu sedm titulů - čtyři v královské třídě do 500 ccm a tři v kategorii do 350 ccm. Následně přešel do formule 1 a v roce 1964 s vozem Ferrari triumfoval i v prestižním automobilovém seriálu.

"Takový báječný člověk. Ztratili jsme skutečně velkou motoristickou legendu," napsal na sociální síti mistr světa formule 1 z roku 1996 Damon Hill.

Ve své poslední sezoně na motocyklu sváděl Surtees souboje i s českou legendou Františkem Šťastný, který při Britově vítězství v šampionátu do 350 ccm obsadil celkové čtvrté místo.

V seriálu F1 absolvoval Surtees 111 závodů, v nichž slavil šest vítězství. V září 1965 měl během tréninku v Kanadě se závodním vozem Lola těžkou nehodu a několik dní bojoval na jednotce intenzivní péče o život. S automobilovými závody se rozloučil v roce 1972.

V jeho stopách se vydal syn Henry, kterému se stala osudnou nešťastná nehoda v závodě formule 2 na britském okruhu v Brands Hatch v roce 2009. Osmnáctiletého jezdce zasáhlo ulomené zadní kolo jednoho ze soupeřů, který narazil do ochranné bariéry. Po převozu do nemocnice podlehl těžkým zraněním hlavy. S manželkou Jane měl Surtees ještě dvě dcery.

V roce 1996 byl Surtees uveden do mezinárodní motoristické Síně slávy, britská královna ho za jeho úspěchy opakovaně ocenila řády britského impéria.