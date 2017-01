Koukalová zářila i perlila: Představa dvou metrů navíc mě zabíjela

„Úžasný! Jsem moc ráda, že to takhle vyšlo, protože jsem se dneska necítila běžecky ve své kůži. Hodně jsem se zmáčkla ve štafetách, chyběly mi síly v koncovce,“ hodnotila Koukalová pro Českou televizi. „Lyže byly hodně pomalé. Jsem ráda, že se povedlo zastřílet za nula. Představa, že běžím o dva metry víc, to mě úplně zabíjelo...“

Bezchybná střelba Koukalovou znovu podržela, takže i s únavou vybojovala další stupně vítězů. Lepší byla jenom Finka Kaisa Mäkäräinenová, která k tradičně skvělému běhu tentokrát přidala i dvě nuly na střelnici.

„Od Gábiny opět velice zdařilý závod. Na čtvrté ráně tam měla kalibr. Ale je potřeba mít i trochu štěstí, takže spadnul,“ usmíval se trenér Zdeněk Vítek. „Na trati výborná, paráda. Zdařilé vystoupení. Říkala, že jí bolí nohy, ale jestli ji budou bolet nohy takhle vždycky... Myslím, že jí hodně sil sebrala štafeta, ale dneska to zvládla, je to velký bojovník.“

Do první třicítky se vešly ještě další čtyři Češky. Eva Puskarčíková předvedla nejrychlejší střelbu ze všech a s jednou chybou brala čtrnácté místo. „Perfektní, střelba super. Běh na dnešní podmínky slušný,“ chválil Vítek.

<p>V současnosti je jednou z nejlepších sportovkyň v Česku. Biatlonová hvězda Gabriela Koukalová se sportem začínala v Jablonci nad Nisou, kde ji na lyže postavili rodiče Karel a Gabriela. Jak na úspěšnou závodnici, která obrovsky zvedla popularitu vlastního sportu, vzpomínají v rodném městě? Redaktorka iSport TV vyrazila na sever Čech, kde promluvila s Koukalové rodiči i předsedou místního biatlonového oddílu.</p> V rodišti Koukalové. Gabča byla zvláštní bohém, vzpomínají v Jablonci

Puskarčíková celou trať na dálku bojovala s Běloruskou Darjou Domračevovou, nakonec s ní prohrála o dvě desetiny sekundy. „V průběhu trati mi hlásili, že jsme ve vteřině. Bohužel to nedalo,“ litovala Puskarčíková.

Veronika Vítková se po nemoci vrátila jednadvacátým místem s dvěma trestnými okruhy. „Dvě trestná kola jsou v tomhle závodě strašně moc. Stalo se...“ posteskla si Vítková. „Bohužel se to nepovedlo, i tak to bude dobrá pozice do stíhacího závodu.“

Dařilo se dvacetileté Markétě Davidové, která napravila střelecké trápení ve štafetě. Tentokrát chybovala jen jednou, osmadvacátým místem získala ve Světovém poháru první body v kariéře a rovněž se kvalifikovala do nedělního stíhacího závodu.