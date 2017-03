Nečekal jsem, že ještě malý globus vyhraje, říkal o Koukalové Rybář

Co jste tedy říkal na ty její úvodní mezičasy, kdy Koukalová ztrácela?

„Když dostávala na prvním mezičase dvanáct vteřin, tak jsem si říkal: Co se to děje? Dvanáct vteřin na první mezičas… to není normální. Pak jsem si říkal, jestli někde škobrtla, nebo se jí něco nestalo. Později mi nicméně přiznala, že jí Ondra Moravec říkal: To si děláš srandu, ty jsi z tý brány normálně vyšla, tys ani nevyjela.“

Co tomu tedy říkáte, že navzdory takovému začátku nakonec dopadla takhle dobře?

„Ona ale zajela dobrý závod. Ten začátek byl pro ni takovej, že neměla vůbec chuť závodit, pak se rozjela a už v tom kopci jela dobře, Na dvou třetinách prvního kola už ztratila už jen dvě vteřiny, jela dobře. Potřebovala jen nějaký impulz, aby se rozjela. Každopádně to ale bylo spíš o té Lauře. Taková chyba, jaká se stala ji, se prostě v biatlonu stane. Nikdy sice nemůžete nic predikovat, že to tak bude, ale ty Lauřiny chyby na střelnici jí stály globus.“

A ani běžecky se nezdála tak svěží jako dřív, že?

„Jestli Gábina říká, že je unavená, tak i Laura toho musí mít dost. Ale unavený je každý, jde o to, jak se s tím kdo vypořádá a jak si vše sedne. Kolikrát vám i ta kola vezmou vítr z plachet. Laura sice v kopci jela pěkně, ale nesedlo ji to. Naopak Gábina zajela výborný závod, všechno se sešlo a pro mě je to absolutně překvapení, protože tohle jsem ani nepočítal. Laura vypadala, že už to má ložené, ale potvrdilo se, že v biatlonu nikdy neříkej nikdy.“

Kdy vám to tedy došlo, že Gabriela Koukalová získala malý globus?

„Když mi tu řekli, že ten globus získala. Do té doby jsem to absolutně nevěděl.“

Nikdo jste na ni během závodu nevolal, že jede o globus?

„My to vůbec nesledovali. S globem jsme nepočítali. Čekají nás ale ještě další dvě disciplíny, Laura je tam ve vedení, ale uvidíme jak se bude dařit ji a holkám.“

Sama Koukalová říkala, že to je takový globus z úleku. Souhlasíte?

„To ne, je to za celou sezonu, Gábina jezdí dobře, ale i Laura ukázala, že se běžecky drží nahoře. Nakonec si ale přesto vybrala slabší závod. Jestli to bylo lyžemi nebo koly, které obecně za tu sezonu moc nejela… jsou to však věci, které k tomu patří.“