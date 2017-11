Smíšená štafeta na úvod neuspěla, Vítková musela na trestné kolo

České kvarteto se muselo obejít bez zraněné Gabriely Koukalové, která sice je v dějišti prvního dílu SP, ale kvůli problémům s lýtky nemůže startovat.

V konkurenci 24 týmů nezačala Puskarčíková ideálně, vleže dvakrát dobíjela a byla sedmnáctá, ale stojku zvládla čistě. Rázem se posunula na sedmé místo a Vítkové předala šestá se ztrátou 8,5 vteřiny za vedoucím Švédskem.

Vítkové ale vyšla položka vleže ještě hůře než Puskarčíkové. Jeden terč zůstal černý a po trestném kolu nabrala skoro minutovou ztrátou. Moravce vyslala na trať čtrnáctého s odstupem minuty a půl. Muži už nic nezkazili, ale ani se dopředu nedotáhli.

"Verča jela v kontaktu a zaváhání na ležce jsme nečekali. Trestné kolo je velký problém a bylo zásadní. Nezvládla to," řekl šéftrenér Ondřej Rybář v České televizi. "Pak už se to těžko sjíždí. Ondra ztratil, měl dobíjení a běžecky to nebylo to pravé. Michal jel výborný úsek, ale s časovou ztrátou už nelze nic dělat."

Norský finišman Emil Hegle Svendsen odolal náporu Itálie. Od druhého úseku se v popředí drželo Slovensko, ale na třetí místo se dostalo Německo.

Jislová se Šlesingrem dojeli desátí

Na vítězný rakouský pár Simon Eder, Lisa Theresa Hauserová ztratili Jislová se Šlesingrem téměř dvě minuty, na trati se Češi zdrželi kvůli deseti dobíjením. Rakušané měli jen dvě opravy.

"V těchto závodech bychom si představovali být výše, super výsledek je do šestého místa, kvalitní pak osmé. Dobíjení bylo strašně moc, stálo nás to sekundy a znamenalo propad výsledkama dolů," zhodnotil pro Českou televizi trenér mužské reprezentace Michael Málek.

Šlesingr i Jislová si prožili v této disciplíně premiéru. "A byla velice náročná. Tušil jsem, že to bude mazec, ale byl ještě větší. Úplně jiné, než jezdíme, hrozný kvapík. Mezi střelbami je to hrozně krátké, o to větší je pak zatížení při střelbě," řekl zkušený Šlesingr, jenž dnes vstoupil už do 16. sezony.

Za Rakouskem skončili druzí Němci Vanessa Hinzová a Erik Lesser, třetí byli nečekaně kazašští biatlonisté Galina Višněvská a Maxim Braun. Bez medaile skončili favorizovaní Martin Fourcade a Marie Dorinová Habertová z Francie. I oni dobíjeli desetkrát.

Smíšená štafeta:

1. Norsko (Tandrevoldová, Eckhoffová, J. Bö, Svendsen) 1:11:31,7 (0+13), 2. Itálie (Vittozziová, Wiererová, Windisch, Hofer) -5,3 (1+6), 3. Německo (Preussová, Hammerschmidtová, Doll, Peiffer) -6,4 (0+10), 4. Slovensko -7,7 (0+9), 5. Švédsko -34,5 (1+5), 6. Rusko -47,9 (0+7), ...13. ČR (Puskarčíková, Vítková, Moravec, Krčmář) -2:51,4 (1+10).

Smíšená štafeta dvojic:

1. Hauserová, Eder (Rak.) 36:17,0 (0+2), 2. Hinzová, Lesser (Něm.) -16,5 (0+9), 3. Višněvská, Braun (Kaz.) -32,7 (0+5), 4. Dorinová Habertová, M. Fourcade (Fr) -33,7 (0+10), 5. Perssonová, Samuelsson (Švéd.) -34,3 (0+9), 6. Vita Semerenková, Pidručnyj (Ukr.) -34,9 (0+10), ...10. Jislová, Šlesingr (ČR) -1:52,2 (0+10).