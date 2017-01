Znovu Usťugov! Ruský suverén ovládl na Tour de Ski i pátou etapu

Čeští běžci, kterým se na Tour nedařilo, do dnešních závodů již nezasáhli. Rozhodli se dát přednost přípravě na mistrovství světa v Lahti.

Čtyřiadvacetiletý Usťugov dokázal to, co v jedenáctileté historii Tour de Ski žádný jiný běžec - vyhrát pět etap v jediném ročníku. Dosavadním rekordmanem byl se čtyřmi triumfy Nor Martin Johnsrud Sundby.

Bruslařskou desítku v Toblachu vyhrál Usťugov o čtyři desetiny sekundy před Mauricem Manificatem z Francie, třetí skončil Nor Simen Hegstad Krüger. Před víkendovým závěrem Tour ve Val di Fiemme vede dosud suverénní ruský lyžař o více než minutu a půl před obhájcem celkového prvenství Sundbym.

Digginsová v Toblachu zopakovala loňské vítězství, pětku volně s intervalovým startem vyhrála už potřetí za sebou. První ženě Světového poháru Wengové stačila k posunu do čela Tour pátá příčka, dosud vedoucí Nilssonová se protrápila do cíle se ztrátou 40 sekund na vítězku.

V sobotu je na programu závod s hromadným startem klasicky a Tour de Ski vyvrcholí v neděli tradičním výjezdem do sjezdovky Alpe Cermis.

Nejlepší z Čechů Martin Jakš figuroval po čtyřech etapách v průběžném pořadí na 29. místě. "Mužská i ženská část reprezentace jsou výsledkově za očekáváním. Proto jsme se rozhodli, že bude lepší pokusit se výkonnostně zvednout k hlavnímu cíli této sezony, kterým je mistrovství světa. Tomu chceme podřídit vše," řekl na svazovém webu sportovní ředitel běžců na lyžích Lukáš Sacher.