Pomsta na Jizerské 50 za Moravce? Proti Smutné pojede manželka trenéra biatlonisty Baileyho

Tenhle závod bude mít pro Kateřinu Smutnou mít svou emotivní sílu. Jizerskou padesátku už před dvěma lety vyhrála, tehdy ale s rakouskou registrací. Od nové zimy ale vyhrává opět pod českou vlajkou a ráda by přidala i triumf před domácími fanoušky. „Je to skvělé vyhrát poprvé v kariéře a ještě doma. Tady jsem vyrůstala, neuvěřitelné…“ radovala se tehdy.

V neděli ráno už z Bedřichova na trať Jizerské padesátky vyrazí jako oficiální Češka. „Vítězství před dvěma lety bylo úžasné. Ráda bych si to zopakovala,“ usmívá se Smutná.

Šance jsou rozhodně větší než malé. V pořadí maratonské série Visma Ski Classics je sice Smutná těsně druhá za Švédkou Brittou Johanssonovou Norgrenovou, ale jen proto, že vynechala závod v Číně. Její bilance? Vyhrála prolog, na La Sgambedě byla těsně druhá. Po Novém roce pak začala její vítězné série, jež se zatím zastavila na čtyřech závodech.

Kaiser Maxmilian Lauf. La Diagonela. Marcialonga. Toblach – Cortina. Samý triumf. „Jsme v polovině sezony a doufám, že mi štěstí bude přát i nadále,“ říká Smutná.

Do konce maratonské sezony zbývá ještě šest závodů a Smutná už stáhla náskok Johanssonové Norgrenové na titěrných 45 bodů, přičemž za vítězství v závodě se jich dává 200. Pokud Smutná v neděli vyhraje a soupeřka nebude v pořadí hned za ní, pořadí v čele seriálu se změní. Tyhle dvě jsou v této sezoně bezkonkurenční. Johanssonová Norgrenová bude v Jizerských horách obhajovat loňské vítězství.

„Ale žádná rivalita mezi námi není, z mé strany teda určitě ne. My dvě se moc nebavíme,“ říká Smutná. „Pro ni to je asi těžké. Nepomohlo jí k formě, že odjela na závod do Číny. Já ho vynechala, udělala jsem dobře.“

Tip pro zvláštní motivaci by to ale byl. Manžel Johanssonové Norgrenové Jonas trénuje amerického biatlonistu Lowella Baileyho, který ve čtvrtek těsně obral o titul mistra světa Ondřeje Moravce ve vytrvalostním závodě na MS v Hochfilzenu.

Smutnou po minulém závodě trápily zdravotní problémy, doufá, že bude do nedělního startu v pořádku. „Prodělala jsem nemoc, měla jsem kašel. Snažím se vykurýrovat, doufám, že to stihnu,“ líčí Smutná, která příští týden odlétá do Lahti na světový šampionát, kde bude její hlavní disciplínou klasická desítka.