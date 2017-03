Loučení české hvězdy? Mám pocit, že jsem rozhodnutá, říká Strachová

Dojela do cíle posledního závodu sezony v Aspenu a bylo jí jasné, že tentokrát to zřejmě bedna nebude. Že bude osmá a celkově ve slalomu šestá nemohla Šárka Strachová tušit. Usmála se a zamávala fanouškům v americkém zimním středisku. Jako velké loučení s úspěšnou kariérou to rozhodně nevypadalo. Ale kdo ví. Strachová své rozhodnutí prozradí na konci března. „Pokud je ale zdravá, mohla by pokračovat,“ přál si šéftrenér české reprezentace Tomáš Bank.

Deset startů v této sezoně ve slalomu na nejvyšší světové úrovni. Pokaždé umístění v elitní desítce. Navíc její páté místo na únorovém mistrovství světa ve Svatém Mořici bylo nejlepším umístěním českého závodníka. Víc už by ani nebylo třeba k výsledkům Šárky Strachové dodávat.

Jenže ono je tady jedno zásadní téma. Nejlepší česká lyžařka totiž od začátku sezony prohlašuje, že na jejím konci se rozhodne, zda byla její poslední. Už po předposledním závodu ve Squaw Valley, ve kterém skončila druhá, tvrdila, že má jasno, ale nechává si to zatím pro sebe. „Mám pocit, že jsem rozhodnutá, ale do konce března ještě nějaký čas zbývá, takže kdo ví…“ hlásila už tajemněji po sobotním slalomu v Aspenu.

Důvodů, proč skončit i těch proč pokračovat, je celá řada. S cirkusem zvaným Světový pohár už kočuje od roku 2002, to je tedy téměř 15 let profesionálního lyžování. „Cítím, že je mé tělo hodně opotřebované. Přece jen tolik let vrcholového sportu pro mě bylo náročných. Navíc s tím, co jsem prodělala v roce 2012 (operace nezhoubného nádoru hypofýzy), s tím, jak jsem začala extrémně brzy s tvrdou kondiční přípravou… To je všechno znát,“ narážela rodačka z Benecka na trénink pod otcem Petrem Záhrobským.

Na Shiffrinovou už nedosáhne

Dalším faktem, který nezmění, je věk. Během letošního MS oslavila 32. narozeniny. V dubnu oslaví čtvrté výročí svatby s Antonínem Strachem, se kterým plánují založení rodiny. Navíc během této sezony, kdy často zajížděla šestá a sedmá místa, občas uvažovala, zda ta dřina a kočovný život ještě stojí za to.

Je zde ale také mnoho okolností, kvůli kterým by ještě stálo za to pokračovat. „Šárka drží české lyžování nad vodou. Předvádí své maximum. Je jasné, že tak dobrá, jako je Mikaela Shiffrinová (vítězka SP), už nebude. Ale dokáže se občas dostat na bednu, pokaždé zajede maximum, na které zrovna má. Za určitých okolností může pořád i vyhrát závod. Důležité je také to, že pokaždé dojede, je spolehlivá,“ vyzdvihl její klady šéftrenér české reprezentace Tomáš Bank.

Hlavně první jím zmiňovaný aspekt je zásadní. Strachová je mistryní světa, ze světových šampionátů má navíc stříbro a dva bronzy, třetí skončila také na olympijských hrách ve Vancouveru 2010. To žádný jiný český lyžař nedokázal a v blízké době zřejmě ani nedokáže.

Nahradí Strachovou Ledecká?

„On se zase někdo objeví. Třeba Ester Ledecká by ji mohla nahradit. Nebude to ale hned příští sezonu. Jsou tu pak i další holky. Hodně dobrý standard předvádí Martina Dubovská, ale ta by potřebovala jiné vedení,“ viděl nadějně budoucnost Bank.

Právě příští sezona v sobě nese asi to nejdůležitější, co by mohlo Strachovou udržet na sjezdovkách. V roce 2018 se totiž v jihokorejském Pchjongčchangu konají olympijské hry. „Olympiáda je velkým lákadlem,“ přiznala už na začátku této sezony.

A rád by ji tam viděl také Bank. „Pokud je zdravá, je v první desítce, mohla by pokračovat. Samozřejmě jsou i jiné věci v životě, než jen to lyžování. Ale pokud jí netikají biologické hodiny, byla by hloupá. Daří se jí, její standard je hodně vysoký, a i kdyby se jí úplně nedařilo, trvalo by dlouho, než by vypadla z první patnáctky,“ uvedl.

Rozhodování to v každém případě pro Strachovou není snadné. Ať už ale bude její verdikt jakýkoliv, většina lidí ho přijme a pochopí.