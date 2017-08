Judista Petřikov v boji o bronz neuspěl. Na MS skončil pátý

Jednatřicetiletý Petřikov je na osmém MS a nejlépe dosud dopadl v roce 2009, kdy skončil na děleném sedmém místě. Po osmi letech dokázal své maximum vylepšit. Na mistrovství světa získali medaili z českých reprezentantů jen Vladimír Kocman, Jiří Sosna, Lukáš Krpálek a Petřikovův otec a trenér Pavel Petřikov starší, který byl stříbrný v roce 1981.

V prvním kole Petřikov porazil Ukrajince Artěma Lesjuka na wazari v závěru. Ve druhém měl za soupeře favorizovaného Francisca Garrigose ze Španělska a dokázal ho zaskočit.

Minutu a půl před koncem Petřikov světovou trojku zalomil na záda a hned se přestal prát s vidinou, že jde o ipon. Jenže rozhodčí ukázal jen wazari a duel nezastavil, čehož se Španěl pokusil využít a snažil se Petřikova udržet na zemi. Po přezkoumání videa ale sudí rozhodnutí změnili a udělili českému reprezentantovi ipon.

"Trefil jsem to na jednu ze svých osobních technik, kterou hodně piluju. Jsem rád, že mi to proti němu vyšlo, protože to byl určitě jeden z adeptů na medaili. To mě nakoplo do dalších bojů," řekl Petřikov Radiožurnálu.

V osmifinále se pak trápil se světovou pětapadesátkou Moritzem Plafkou z Německa. Dostal dva tresty, jenže po 40 vteřinách prodloužení dokázal bodovat wazari a mohutně slavil postup. Také ve čtvrtfinále musel do prodloužení, po minutě pak hodil Kazacha Gusmana Kyrgyzbajeva na ipon.

"Byl to hodně těžký zápas. V únoru jsem s ním prohrál v Paříži. Má šikovný úchop a je to proti němu fyzicky dost náročné," popsal Petřikov. "Teď je hlavní se z toho nepodělat. Mám tady velkou podporu, kamarády, ženu, sestru, tátu na lavičce. Budu se snažit to dotáhnout a chci vyhrát," dodal.

V semifinále už ale nestačil na mistra světa z roku 2013 a bronzového medailistu z olympijských her v Riu de Janeiro. Takatovi minutu a půl před koncem vyšel útok, získal wazari a už postup ubránil.

Jednu výhru si připsal i Pulkrábek, který zdolal Julia Molinu z Guatemaly. Ve druhém kole však ve druhé minutě prodloužení smolně podlehl Mansinhovi z Portugalska.