Američanka udivila Šafářovou: Před zápasem neodpověděla na pozdrav

PŘÍMO Z NEW YORKU | Sebevědomá až arogantní, to je newyorská rodačka Coco Vandewegheová. Má široká ramena, narostla do výšky 185 centimetrů. Zdaleka největší je však její ego. Lucie Šafářová ho Američance srazit nedokázala. V osmifinále US Open podlehla 4:6, 6:7 (2) a za své tak vzalo i přání o českém čtvrtfinále proti Karolíně Plíškové.