Zázrak z Wimbledonu rok poté. Završil love story a letos chce divokou kartu

Vraťte se o rok zpátky a možná si na něj vzpomínáte. Marcus Willis se stal jedním z hrdinů Wimbledonu 2016, ačkoliv vypadl už ve 2. kole. Příběh britského hráče se vryl mnohým fanouškům do paměti. S tenisem chtěl skončit, ale přítelkyně ho přesvědčila, aby změnil názor a pak to dotáhl přes předkvalifikaci a kvalifikaci k porážce s Rogerem Federerem. Jak je na tom Willis nyní? Rád by se ukázal na travnatém grandslamu znovu i letos.

Pohádky se neopakují? Willis chce ukázat, že tomu tak není. Rád by si zopakoval loňskou senzační účast v hlavní soutěži ve Wimbledonu. Příští úterý rozhodnou pořadatelé, zda mu udělí divokou kartu a pošlou ho rovnou do 1. kola. „Nejsem ohledně toho moc sebevědomý, ale věřím, že se to povede. Minulý rok jsem přitáhnul velkou pozornost, média se o mě budou zajímat dál,“ věří, že pořadatelé na takové lákadlo kývnou.

Pokud na něj divoká karta nezbyde, zkusí se prokousat kvalifikací. Stejně jako před rokem. To se nacházel na 772. místě světového žebříčku a neměl právo ani na start v překvalifikaci. Jenže se sešla šťastná shoda náhod. Několik hráčů svoji účast odřeklo a Willisova nová přítelkyně Jennifer Bateová ho přesvědčila, aby kariéru nezabalil, ačkoliv si na kurtech loni do začátku Wimbledonu vydělal jen 217 liber. „Teď nemůžeš odejít. Nebuď hloupý a hraj dál,“ řekla mu. Byla to rada nad zlato.

Willis se nejdřív oproti předpokladům prokousal kvalifikací a pak v 1. kole vyřadil ve třech setech Ricardase Berankise z Litvy, kterému tehdy patřilo 54. místo ve světovém žebříčku. Nastala Willisománie a přišla odměna v podobě zápasu s Rogerem Federerem. „Dnes mám pocit, že jsem na kurtu strávil jen pět minut. Čas utíká rychle, když se dobře bavíte, nebo vás soupeř drtí,“ vtipkuje dnes o porážce 0:6, 3:6 a 4:6 s legendárním tenistou.

I vyřazení ve 2. kole stačilo, aby se Willisovi život obrátil vzhůru nohama. Odstěhoval se od rodičů, vzal si svoji přítelkyni a před dvěma měsíci se jim narodila dcera Martha, společně vychovávají i dva syny z předchozího manželství jeho ženy. V světovém žebříčku se „britský zázrak“ posunul téměř o 400 míst vzhůru (382. místo) a blíží se svému maximu. V roce 2014 byl 320. nejlepším tenistou světa. Dokázal dokonce vyhrát jeden z turnajů nižší kategorie v Kuvajtu.

Willis by rád ukázal, co mu na kurtu přinesl velký příběh z loňského Wimbledonu. „Už vím, že zvládnu hrát s velkými puškami a dostat se třeba do nejlepší stovky na světě. Zvlášť na travnatém povrchu můžu hrát s kýmkoliv,“ tvrdí sebevědomě. Překvapí znovu?