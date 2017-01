Štěpánek zapomněl stav a Djokovič mlžil: Co jsem mu řekl? To je tajemství

Chodí spolu do kina, když mají příležitost a čas, rádi ho tráví spolu. Ve čtvrtfinále turnaje v Dauhá je však nekompromisní los poslal proti sobě. Radek Štěpánek na Novaka Djokoviče nevyzrál, podlehl mu ve dvou setech dvakrát 3:6. Duel velkých kamarádů však ani tentokrát nenudil. V úvodní sadě se o to nechtěně přičinil karvinský rodák.

Před čtvrtfinálovým zápasem obou tenistů byly pomyslné karty rozdány jasně. Dvanáct Djokovičových triumfů nad Štěpánkem oproti jedné, navíc více než deset let staré výhře, dávalo českému veteránovi jen pramalé šance na úspěch.

A od začátku se vše také podle papírových předpokladů vyvíjelo. Rodák z Bělehradu vedl rychle 3:0, poté 4:1 a vše vypadalo na rychlý konec. Pak však dvojnásobný daviscupový vítěz sebral poprvé v zápase Djokovičovi podání a snížil na 3:4. Ještě předtím, než cenný game vyhrál, však fanoušky nechtěně pobavil.

Za stavu 15:30 z Djokovičova pohledu zahrál Štěpánek dlouhý míč k základní čáře, který světová dvojka poslala jen bezmocně do sítě. Spokojený český tenista se vydal k lavičce v domnění, že snížil stav zápasu na rozdíl jediné hry. Až po chvíli svůj omyl zjistil a s úsměvem se vrátil na kurt.

A o game musel ještě pořádně bojovat. Djokovič dovedl sedmou hru prvního setu do shody, nakonec však hru přeci jen urval český tenista. Favorita zápasu to nezastavilo, Štěpánkovi vzápětí znovu vzal servis a set dovedl do vítězného konce 6:3.

VIDEO: Redek Štěpánek se radoval ze zisku gamu předčasně

Stepanek wins 15-30 point against Djokovic, thinks he has broken serve pic.twitter.com/gQ79gcgnRr — Ricky Dimon (@Dimonator) January 5, 2017

Že si nehodlá komplikovat život, potvrdil Djokovič hned v úvodní hře druhého setu, kdy potřetí vzal svému soupeři podání a i přes bojovný výkon českého tenisty dovedl zápas k vítěznému konci.

Po utkání, kdy se oba borci přátelsky objali u sítě, měl však pro českého veterána jen slova uznání. "Radek je pro mě obrovskou inspirací, moc si jeho přístupu k tenisu vážím a oceňuji ho. A co jsme si povídali u sítě? To je přísně tajné," reagoval s úsměvem při pozápasovém rozhovoru na otázku moderátora devětadvacetiletý tenista.

Djokoviče čeká v semifinále další veterán na okruhu Fernando Verdasco, který si poradil s Ivo Karlovičem.

VIDEO: Radek Štěpánek je s Novakem Djokovičem velcí kamarádi