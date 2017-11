Budeš chybět. Štěpánkovi děkoval Berdych, smekla i Murrayho máma

Na Twitteru Štěpánka ocenil dlouholetý reprezentační parťák Tomáš Berdych. Společně vytvořili výjimečnou dvojici, která v letech 2012 a 2013 ovládla Davis Cup.

"Děkuji ti za všechny úžasné vzpomínky, blahopřeji za celou skvělou kariéru," napsal nejlepší český tenista současnosti. Pro oba je jeden z vrcholných zážitků právě podzim 2012, kdy spolu před narvanou O2 Arenou porazili Španělsko a vybojovali pro Česko triumf v David Cupu. Stejný kousek navíc zopakovali i o rok později, kdy ovládli náročné finále v Srbsku.

Štěpánek proti Španělsku i Srbsku vybojoval rozhodující duel, unikátní výkon ve dvojici s Berdychem spočíval i v tom, že celý zápasový víkend odtáhli pouze ve dvou lidech. Výjimečně se jim dařilo i ve čtyřhře.

"Zápas s Almagrem (ve finále se Španělskem je na piedestalu mé kariéry. V něm jsem si dokázal, že se sny plní. Člověk pro ně musí žít," pravil osmatřicetiletý bojovník.

Štěpánka mnozí mají rádi i kvůli jeho pestrému stylu, navíc na kurtu dokázal bavit lidi. Nikdy nepatřil mezi strojové hráče, naopak si pomáhal citem pro hru a nečekaným řešením výměn.

"Bude mi chybět jeho unikátní a výrazný styl tenisu, způsob jeho hry a tenisového zápalu," napsala na Twitteru Judy Murray, tenisová trenérka a matka wimbledonského šampiona Andy Murrayho.

Někdo si možná vzpomene, že právě ona Štěpánka popíchla během finále Davis Cupu v roce 2013. "Hraješ skvěle, ale triko máš příšerné," uvedla tehdy v narážce na Štěpánkův outfit, který byl vyveden v národních barvách a na triku se vyjímal lev se státním znakem.‏ Později jí pak Štěpánek triko osobně předal.

Ocenění kariéry českého tenisty přišlo i z politických kruhů. "Radek Štěpánek patří mezi nejlepší české tenisty v novodobé historii. Mrzí mě, že mu zdraví neumožní pokračovat v kariéře. Chtěl bych mu touto cestou poděkovat za skvělou reprezentaci Česka a popřát hodně úspěchů v dalším životě," napsal dosluhující premiér Bohuslav Sobotka.

Thank you for all the great memories and well done for your career Radek!!👏🏼 pic.twitter.com/sPsQZuyKiI