Policisté o přepadení Kvitové: Pachatel uniká, případ museli odložit

Policisté odložili případ loňského napadení tenistky Petry Kvitové v jejím prostějovském bytě. Pachatele se kriminalistům ani přes stovky podnětů od veřejnosti a rozsáhlé vyšetřování dopadnout nepodařilo, případem se zabývali 11 měsíců. Kauzu policisté vyšetřovali jako zvlášť závažný zločin vydírání, za což pachateli hrozí pět až 12 let vězení. Podle vedoucího odboru obecné kriminality Jana Lisického pachatel zřejmě netušil, že útočí na tenisovou hvězdu. Vyloučil také, že by si Kvitová zranění způsobila sama.

Vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický v reakci na různé spekulace uvedl, že skutek se určitě stal. "Stal se tak, jak jej popsala poškozená, ale ani přes rozsáhlé šetření se do této chvíle osobu pachatele ustanovit nepodařilo. To, že věc odkládáme, neznamená, že bychom se touto věcí přestali zabývat. Na věci po celou dobu pracoval specializovaný tým, které ve své činnosti bude i nadále pokračovat. Pokud se nám podaří získat jakoukoliv informaci a pokud povede k ustanovení pachatele, bude neprodleně zahájeno trestní stíhání," řekl novinářům Lisický.

Případ původně vyšetřovali policisté jako těžké ublížení na zdraví, později jej překvalifikovali na zločin vydírání. Policisté dnes uvedli, že prohledali ubytovny, restaurace, nádraží, informace zjišťovali také od taxikářů. Zajištěny byly dostupné kamerové záznamy. Policisté vyslechli obyvatele samotného domu i domů v širším okolí. Prověřovali také alibi pachatelů, kteří se dopouštěli podobné trestné činnosti. Tipy dostávali i ze zahraničí, ani to k objasnění případu nevedlo.

Dívám se dopředu, reagovala na odložení Kvitová

O odložení případu se bývalá druhá hráčka světa dozvěděla již dříve od advokátní kanceláře, která ji zastupuje. "Skutečnost vzala na vědomí. Nic to pro ni neznamená. Jak opakovaně prohlásila, to, co se stalo, je pro ni minulostí. Jde o uzavřenou věc, dívá se dopředu a k rok starým záležitostem se nechce a nebude vracet," uvedla Kvitová na dotaz prostřednictvím svého tiskového mluvčího Karla Tejkala ze zahraničního soustředění.

Přepadení se odehrálo 20. prosince, dvojnásobná wimbledonská vítězka při něm utrpěla vážné poranění ruky. Při potyčce pachatel Kvitovou pořezal na levé ruce, v které hráčka drží raketu. Ještě týž den večer tenistka absolvovala téměř čtyřhodinovou operaci v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou. Rekonvalescence trvala několik měsíců, Kvitová se vrátila na turnaje v květnu.

Policisté se několikrát obrátili s prosbou o pomoc na veřejnost. V srpnu kriminalisté řekli, že od veřejnosti dostali více než 300 podnětů a mají několik vyšetřovacích verzí. Kvitová při výslechu agresora podrobně popsala a policisté několik dní po incidentu zveřejnili jeho předběžnou podobu - šlo o muže ve věku do 35 let, vysokého asi 180 centimetrů, se světlou pletí, hnědýma očima a krátkými hnědými vlasy.

Vypsána byla také odměna za informace vedoucí k jeho dopadení, která vyšplhala na půl milionu korun. K původním 100.000 korun, které začátkem ledna nabídl prostějovský klub, přidal muž, jenž nechtěl zveřejnit svou totožnost, ještě 400.000 korun.