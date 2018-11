Železník hrál iSportCup: Vyřadili mě Ronaldo, Mbappé a Neymar

Video k článku 720p 360p REKLAMA Jankto hrával FIFU závodně. Dobrý relax, pomáhalo mi to, říká VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak jste v kvalifikaci dopadl?

„Vypadl jsem hned v prvním kole se silným soupeřem (Sirisetsedm), který trestal každou mou chybu. První zápas dopadl těsně 3:4 a druhý už 2:5.“

Jaká byla úroveň soupeřů?

„V první kvalifikaci jsem se probojoval až do 3. kola, když jsem prošel s výsledkem 2:0 na zápasy. Poté jsem prohrál 0:2. V té druhé kvalifikaci byli přední čeští hráči FIFA scény, kteří buď streamují, nebo hrávají tyto turnaje a je velice obtížné je porážet.“

Popište nejtěžší zápas a proti komu?

„Když vezmu čtvrteční kvalifikaci, tak soupeř hrál výborně první zápas za PSG. Nezachytával jsem náběhy Mbappého a Neymara. Je chytnout je fakt obtížné. (směje se) Odvetný zápas jsem pro změnu nepohlídal nejlepšího hráče v reálném i virtuálním světě Cristiana Ronalda. A tak jsem se s turnajem rozloučil.“

Za jaké jste hrál týmy, který vám seděl nejvíc?

„Za Juventus, Francii a Real Madrid. Spíš mi ale vyhovuje tým, který si poskládám podle sebe. Takže dávám přednost Fut Ultimate týmu.“

Co vás do turnaje nalákalo? A přihlásil se do turnaje i nějaký spoluhráč/protihráč z ligy?

„FIFU hraji pravidelně každý ročník. Ze začátku jsem ji hrával na PC, ale někdy od roku 2011 jsem přešel na herní konzole Playstation či Xbox. Z našeho týmu (Fastav Zlín) se nepřihlásil nikdo. A z ligy netuším... Jinak ale hraji pravidelně s Pepu Hnaníčkem a někdy se k nám připojí i Zdeněk Zlámal. Ten se v tom však stále hledá a čekáme, až mu padne v Ultimate nějaká legenda. Přál by si Pelého, jinak prý nikdy nepřestane hrát.“ (směje se)

JAK SE BUDE HRÁT



Online kvalifikace



Přihlaste se zdarma do kvalifikačních online turnajů na webu iSport.cz nebo Grunexu. Budeme hrát FIFA 19 na PlayStation 4 a otevřeny jsou tři kvalifikace:

3. online kvalifikace:

sobota, 24. 11. od 17:00 (z ní TOP 8 hráčů postoupí do online finále)

4. online kvalifikace:

středa, 28. 11. od 18:00 (z ní TOP 4 hráči postoupí do online finále)



Každá online kvalifikace bude otevřena pro max. 256 hráčů. Pokud se zúčastníte kvalifikačního turnaje a nepostoupíte do online finále, můžete se zúčastnit i dalších kvalifikací. Všechny online kvalifikace se odehrají systémem jednoduchého pavouka Single Elimination ve formátu BO3 (tudíž se hraje „na dva vítězné zápasy“, konečný výsledek může skončit 2:0 nebo 2:1 a opačně). Každý účastník online kvalifikace získá voucher na slevu 100 Kč v obchodu CZC.cz při objednávce nad tisíc korun.



Online finále (1. prosince 2018)



Nejlepších 28 hráčů z online kvalifikací postoupí do online finále a doplní je čtyři divoké karty partnerů projektu. Online finále pro celkem 32 hráčů proběhne v sobotu 1. prosince od 17:00. Hráči budou rozděleni do osmi skupin po čtyřech hráčích. V základní skupině odehrají zápasy každý s každým ve formátu BO2 (tudíž výsledek může skončit 2:0 nebo 1:1). Umístění v základní skupině určuje rozlosování Single Elimination (jednoduchý pavouk) Play-Off , kde se spolu hráči utkají křížovým systémem (vítěz skupiny A s posledním hráčem skupiny H atd.) ve formátu BO3. Nejlepších 8 hráčů postoupí do offline finále.



Offline finále (8. prosince 2018)



CZC.cz iSportCup vyvrcholí druhou adventní sobotu 8. 12. v pražském multikině Premiere Cinemas v Hostivaři. Kromě finálového turnaje vás čeká bohatý doprovodný program, kde nebudou chybět fotbalisté české reprezentace, komentátoři O2 TV, moderátor a fotbalový fanda Mikoláš Tuček a řada dalších celebrit jak ze světa fotbalu, tak i toho virtuálního. Přesný harmonogram vám přineseme později.



O CO SE HRAJE?

Veškeré níže uvedené ceny platí pro finále turnaje:

1. místo - 25 000 Kč

2. místo - 12 000 Kč

3. místo - 6 000 Kč

4. místo - 3 000 Kč

5.-8. místo – 1 000 Kč



Pro řadu hráčů ale největší motivací nebudou finanční odměny, nýbrž profesionální eSport smlouva s portálem iSport.cz! Tuto smlouvu získá jeden z finalistů turnaje (nemusí to být nutně jeho vítěz).

Krejčí s Janktem pařili hru FIFA 19. Uspěli by na CZC.CZ iSport Cup? 720p 360p REKLAMA