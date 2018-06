Díra po Hlinkovi. V Baníku řeší, kdo může nahradit klíčového hráče

Právě 61letého kouče může Hlinkova ztráta mrzet zřejmě ze všech nejvíc. Slovenský středopolař udělal největší výkonnostní progres až na jaře pod Páníkem. „Je to škoda, protože jsme ho zabudovali jako stabilního hráče a on chytil možná životní formu. Vybral si to však sám…“

Přestože Marek Jankulovski prostřednictvím oficiálního klubového webu prohlásil, že k celé záležitosti nemuselo dojít, pokud by Hlinkovi bývalý sportovní ředitel (Dušan Vrťo) nabídl nový kontrakt podstatně dřív, Páník to tak jasně nevidí: „Tehdy neměl úplně vyhraněné místo v sestavě, to se pak těžko podepisuje.“

Jiné zdroje zase hovoří o tom, že 27letý fotbalista už v zimě koketoval s myšlenkou zkusit zahraničí, tudíž neměl zájem prodlužovat své ostravské angažmá. O tom, že se nakonec Hlinka bude stěhovat