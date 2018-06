Kadlec otevřeně po konci ve Spartě: Psali mi z Turecka, ať se vrátím

Sedl si na zahrádku restaurace v centru Uherského Hradiště, kde ho každý druhý zná. Aspoň od vidění. Michal Kadlec je zpátky doma a prý pořád plný motivace. Zamlouvá se mu herní styl Kordulova mužstva a babičky se těší, že uvidí často svého Míšu. Komplikace s domluvou o smlouvě ve Slovácku neočekává. „Se mnou problém nebude,“ ujišťuje.

Může ještě něco zhatit vaše angažmá ve Slovácku?

„Dokud to není podepsané, stát se může cokoliv. To už jsme v minulosti mockrát zažili. Musíme počkat, až budou všechny strany domluvené a dojde na podpis smlouvy. Samozřejmě věřím, že už to nic nezhatí. Ve Spartě mi po posledním kole sdělili, že se mnou nepočítají a mám si hledat angažmá. Chtěli ukončit smlouvu. Takže jsem s touto informací začal pracovat. Teď to bude řešit můj agent, aby došlo k dohodě. Se mnou nebude problém se domluvit. Musím poděkovat Spartě i Slovácku, zachovali se korektně. Sparta mi dovolila tady trénovat, i když v ní mám ještě rok smlouvu. Super přístup z obou stran. Ve hře bylo i zahraničí.“

Jaké?

„Z Turecka mi furt píše hodně fanoušků, ať se tam vrátím. Člověk asi zanechal dobrý dojem. Nebyl jsem žádný průserář. To, co jsem měl, jsem si plnil co nejlépe. Ale vždycky jsem říkal, že bych chtěl kariéru ukončit tam, kde jsem ji začal. Teď se to seběhlo tak, že k tomu snad dojde.“

Platí tedy, že máte velký zájem o comeback do mateřského klubu?

„Jasně. Kdyby ne, tak trénuju jinde. Nevím, kam jinam bych ze Sparty v rámci české ligy šel. Nikde jinde nemám vazby. Nedávalo by mi smysl jít do Boleslavi nebo do Dukly. Mám respekt ke všem klubům, ale nic bližšího mě jinam netáhne. Tady jsem vyrůstal, mám tu rodinné zázemí. Máma, táta, babičky, teta. Zajímavé je, že znám víc lidí z vedení klubu než hráčů. (úsměv)