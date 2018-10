Strach s Libercem? Slávisté nechápou, proč proti deseti hrají špatně

Přitom duel na ožehavé půdě v Liberci šel od začátku podle slávistických not. Miroslav Stoch parádní zatočil přímý kop a favorit utkání se mohl hned v úvodu uklidnit. Navíc chvíli poté šel po druhé žluté kartě ven ze hřiště Jan Mikula, což mělo hostům ještě víc pomoct. Jenže stal se spíš pravý opak.

"Na začátku jsme byli hodně aktivní, dostali jsme se do vedení, výkon se mi hodně líbil. Paradoxně když šli domácí do deseti, náš výkon se zhrošoval. Ztráceli jsme míče, opětovně jsme neproměnili šance, místo abychom dali na dva nula a měli klid, tak to byly nervy až do konce," zlobil se trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Sami hráči nechápou, že když soupeř přijde o jednoho hráče, jeijch výkon poleví. "Báli jsme se o výsledek. Prostě nějakým způsobem to máme v hlavách, že když hrajeme o jednoho víc, uspokojíme se, nebo soupeře podceníme... Absolutně nevím, čím to je. Přitom šancí jsme měli dost, dali jsme dvě břevna, já měl další dvě, tři možnosti," mrzelo záložníka Miroslava Stocha.

SESTŘIH: Liberec - Slavia 0:1. Důležitá výhra sešívaných, odtrhli se na čele od Plzně Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

V Liberci měli slávisté kliku, že těsný náskok nakonec uhlídali a urvali velmi důležité tři body. "Výhoda se v našem případě asi nedá říct, protože proti deseti hrajeme špatně. Bylo to tak v Ostravě, a teď se to jenom potvrdilo. Můžu za všechny kluky říct, že to vítězství bylo vydřené," hodnotil gólman Ondřej Kolář.

Připomněl zápas v Ostravě. V něm už v 15. minutě šel ze hřiště kapitán Milan Baroš po faulu na Tomáše Součka. Slávisté ale přesilovku vůbec nezvládli. Baník dal v deseti hráčích dvě branky a doma slavil velké vítězství. V neděli se situace opakovala, jen s tím rozdílem, že Liberec výsledek neotočil.

"Začali jsme hrát, nevím, jak to nazvat... Nedali jsme do toho všechno, nebylo to naplno, Liberec měl pak nějaké šance, dostal se do hry, hnali ho fanoušci a my se do poslední minuty báli o výsledek," pokračoval Kolář. "Já sám čekal, že nějaké góly ještě přidáme. Je ale podržel gólman, my ty šance neproměňovali, strachovali jsme se. Mohlo nás to mrzet. Liberec si pak něco vytvořil. Tohle je na zamyšlenou takhle hazardovat," uvědomil si 24letý brankář.

Liberec - Slavia: Pokutový kop? Sudí řešil situaci i s VAR, ale Koscelník ve vápně skočil Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Liberec - Slavia: Další břevno! Hušbauer se odhodlal ke krásné střele Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.