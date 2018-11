Ševčík do Slavie? Zájem ukázala také Sparta. Hráč má důvod, proč jí kývnout

Sinobo Stadium - to je nový název slávistické areny • Pavel Mazáč / Sport

Jan Sýkora se raduje z gólu, který vstřelil v osmifinále MOL Cupu do sítě Chrudimi • Pavel Mazac / Sport

Fotbalový záložník Petr Ševčík v zimě zamíří z Liberce do Slavie. Podle předsedy představenstva Pražanů Jaroslava Tvrdíka jsou kluby dohodnuté. • Michal Beránek / Sport

Fotbalový záložník Petr Ševčík v zimě zamíří z Liberce do Slavie. Podle předsedy představenstva Pražanů Jaroslava Tvrdíka jsou kluby dohodnuté. • Michal Beránek / Sport

Listopadové derby mezi Spartou a Slavií už je minulostí, ale na scéně je další bitva mezi pražskými rivaly. A neodehrává se na hřišti, nýbrž v kancelářích. V centru pozornosti je liberecký záložník Petr Ševčík. Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík jej sice v pondělí představil jako první zimní posilu, avšak podle informací Sportu jsou ve hře i Letenští, kteří by rádi zamíchali kartami. Co hraje v jejich prospěch? I to se dozvíte v placené části článku.