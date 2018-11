Bratři Haškové válčí spolu! Co říkají na tátu kouče a Martinův (ne)přestup?

Když po zápase jdete na tiskovku trenéra Martina Haška, máte dvě jistoty: nebude to krátké a nebude to nuda. Totéž zažijete při povídání s jeho syny, Martinem juniorem a Filipem. Oba mluví v dlouhých souvětích, pomáhají si při tom rozmáchlými gesty a Martin se na konci jedné košaté odpovědi s úsměvem přistihne: „Jaká vlastně byla otázka?“

Mladí Haškové jsou stejně jako otec továrna na energii. Po natáčení pro televizi, při kterém se královsky bavili, si v Ďolíčku sedli ke stolu na dvojrozhovor pro deník Sport. Mluvilo se o Martinově zimním (ne)přestupu, Filipově tajemném zranění i o tom, proč táta jezdí do práce sám.

V jednom týmu jste už spolu hráli, ale ligu společně hrajete až od léta. Jaké to je?

Filip: „Je to pro mě obrovská pocta.“

(Martin vyprskne smíchy)

Filip: „Co je?“

Martin: „Prej pocta!“

Filip: „No fakt. Víte, Martin je podle mě jeden z nejlepších středních záložníků v lize. Umí hrát dopředu i dozadu, obsáhne strašně velký prostor a má obrovský fyzický fond. Zatím se mi asi s nikým nehrálo tak dobře jako s ním.“

Martin: „Krásná slova, Filipe, díky. I mně se s bráchou hraje dobře: je to šikovný hráč, který cítí fotbal. Vyhovíme si spolu. Je silný na míči a nezmatkuje, když dostane přihrávku pod tlak. Škoda, že jsme se na hřišti zatím nepotkali tak často, abychom se mohli ještě lépe sehrát.“

Přepsali jste historii: v samostatné české lize ještě nikdy otec netrénoval své dva syny. Dělá to s vámi něco?

Martin: „Už to ani moc nevnímám.“

Filip: „Že bych si říkal, že jsme průkopníci? To ne. Jsem rád, že jsem ve fungujícím klubu, věřím trenérovi a jeho hernímu systému. S bráchou hraju rád, beru to jako bonus. Ale nedívám se na to tak, že jsme tři Haškové v jednom týmu a jsme výjimeční.“

Martin: „Přemýšlel jsem nad tím, když jsme spolu měli začít, ale pak se to stane a už je to běžná věc. Je to jako s prvním sexem: před tím o něm přemýšlíš, pak to přijde a příště už to neřešíš.“

Nebude z toho nakonec jen půlroční epizoda? Mluví se o tom, že by Martin mohl v zimě odejít třeba do Sparty či Slavie.

Martin: „Ani s jedním z těch klubů, o kterých se psalo, nejednám.