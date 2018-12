Spokojený Vrba se rozpovídal: O práci s posilami či filozofii Plzně

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Karviná: Procházka zakroutil nádhernou standardku za záda Berkovce VŠECHNA VIDEA ZDE

Jste rád, že už je přestávka soutěže, nebo byste raději pokračoval i přes svátky?

„Po prvním poločase s Karvinou bych řekl, že nejsem rád, odehráli jsme možná jeden z nejlepších poločasů. Ale když se mě ptáte po konci utkání, tak jsem rád, protože druhý poločas z naší strany nebyl vůbec dobrý.“

Proč došlo k takovému polevení?

„Většinou jsme měli první poločasy špatné a druhé dobré, teď to bylo naopak. Nevím proč, sám tomu nerozumím. Začátek druhého poločasu, to byla jedna hrůza, v prvních deseti minutách jsme ztratili asi osm zbytečných balonů, ve třech hráčích uprostřed hřiště jsme si nedokázali přesně nahrát, aniž bychom se dostali pod tlak. Byly tam hlavně nepřesnosti v situacích, co nebyly vůbec složité. Soupeř si pak jednodušeji zakládal protiútoky a my se museli vracet ve větším počtu hráčů dozadu, což bylo náročné. Ale udělali jsme si to sami.“

V lize držíte krok se Slavií, postoupili jste do jarní části Evropské ligy. Jste s podzimem spokojení?

„Podle mého to byl jeden z nejlepších podzimů v Plzni. Když se podívám na ligu, uhráli jsme 45 bodů, to nás dostává do role, že bychom se rádi udrželi v první šestce (týmy, co budou v nadstavbě bojovat o titul). Postoupili jsme do Evropské ligy z 3. místa v Lize mistrů, tam jsme uhráli sedm bodů, to je náš historicky nejlepší výsledek. Jak celý týden píšete, vydělali jsme spousty peněz. Jsme spokojeni, zavazuje nás to k tomu, že chceme Plzeň dál držet v co nejvyšších patrech tabulky a šlapat dvěma velkoklubům (Slavia, Sparta) na paty. Chceme být tou Plzní, kterou je klub posledních deset let.“

V jakých podzimních zápasech jste byl spokojený a kdy ne?

„V Lize mistrů jsme odehráli dva špatné zápasy, další čtyři byly na úrovni, co jsme si představovali. Především díky výhrám v Moskvě a s Římem jsme uhráli ve skupině 3. místo, to mě potěšilo. Vysoko řadím i zápas v Madridu, kde jsme prohráli 1:2, ale odehráli jsme tam výborný zápas. Škoda, že se nám nepovedl podobný výsledek jako CSKA, mohli jsme tam bodovat. Mrzí mě také domácí remíza s CSKA, kdy jsme dostali v závěru gól z penalty. Pak jsme tam měli zápasy, kdy soupeř dominoval.“

A co liga?

„Přiznejme si, že v lize čekáme, že někdy budou naše výsledky výraznější. Hráči asi mají radost z toho, když se na konci trápíme, snad jeden zápas s Mladou Boleslaví, kdy jsme vyhráli 6:1, byl v klidu. Kdybychom celé zápasy zvládali odehrát tak, jako dneska první poločas, byla by ještě větší spokojenost. Výhru se Spartou řadím hodně vysoko, ale měli jsme i zápasy, se kterými jsme nespokojení.“

Zúží se na jaře boj o titul jen na vás a Slavii?

„Víte moc dobře, že v této sezoně je způsob soutěže úplně jiný, v posledních pěti kolech se může stát cokoliv. Sám jsem zvědavý, co nový model přinese. Ze začátku sezony to přineslo pozitiva, teď zase negativa, v tomhle počasí přestali chodit lidi na fotbal, to bohužel není to optimální. Soutěž dostane grády v závěru, kdy se bude hrát ve skupině o Evropskou ligu a Ligu mistrů. Tam bude hodně zajímavých zápasů, je to asi smysl toho, co vymysleli na svazu. Doufám, že v té skupině bude Baník, my, Slavia, Sparta a Jablonec, přijdou plné stadiony. Do té šestky bychom rádi postoupili. Poslední měsíc a půl bude v lize hodně zajímavý. Ale v české lize může porazit kdokoliv kohokoliv, tým se může trápit a ztratit body i se slabším.“

Plzeň avizovala tři posily (Pačinda, Beauguel, Kayamba). Plánujete ještě nějaké změny v kádru?

„Posily jsme už víceméně jmenovali, víme, kdo u nás zahájí přípravu. Budeme ještě řešit odchody, nechceme mít v kádru 25, 26 hráčů. Určitě chceme dát příležitost dvěma hráčům z juniorky. Teď začínají jednání s agenty, hráči a kluby, velmi pravděpodobně někdo odejde. Jména vám ale teď ještě neřeknu.“

Jaký je plán s hráči, které máte zraněné?

„Po operaci jsou tři hráči – Krmenčík, Kolář a Řezník, v pondělí na ni jde Kopic. Uvidíme, jaký bude jejich stav. U některých, doufám, to bude takové, že hráči začnou přípravu a do soustředění ve Španělsku budou v pořádku. Také podle toho bude vypadat politika klubu, jestli někdo odejde dřív, nebo později. U Řežníka věřím, že bude připravený do čtyř týdnů po operaci a přípravu normálně začne s mužstvem, samozřejmě ale můžou nastat komplikace a problémy. U Krmenčíka bude pauza pět až šest měsíců, Dan Kolář by měl začít také koncem ledna. Ale jsou to jen prognózy, může se cokoliv změnit.“

Odejde Patrik Hrošovský?

„Vyčítali jste nám, že jsme neprodali Krmenčíka. Možná to někdo bere víc jako byznys, ale já to beru trenérsky. Nemáme důvod prodávat, jsme asi jediný sportovní klub, který bude v zisku. Není důvod si dělat problémy, abychom měli víc peněz na zdanění.“

Jste spokojený s mladými hráči, co kvůli zranění některých opor naskočili na konci podzimu do sestavy?

„Všichni, co přijdou do Plzně, musí počítat s tím, že nebudou mít takové postavení, že okamžitě budou hrát a přeskočí hráče, co jsou tady. Když ukážou kvalitu, samozřejmě proč ne. Ale sami poznáváte, že některým trvá třeba půl roku, než si uvědomí, že jsou v jiném klubu, kde je jiný tlak. Hráči se vyvíjí, čekají na příležitost. Někteří šanci dostali a hráli dobře, byli úspěšní i výsledkově a vytváří si pozici, která je mnohem silnější, než po nějakých přípravných utkáních. Je to pro ně šance, někteří ji využili víc, někteří míň. Uvídíme, jak kdo bude vypadat na soustředění. Jsem trenér, který dává důvěru určitým hráčům. Když někdo zkazí zápas třikrát za sebou, šanci dostávají jiní. Ale nejsem typ, co to po jednom zápase přehází, to je nesmysl.“

Jste spokojený s letními posilami?

„Ti hráči přišli do Plzně také proto, že v jiných klubech byli nosní hráči. Musí si uvědomit, že tady jsou ty nejvyšší ambice a jejich situace je zákonitě jiná. Někteří to zvládli lépe, jiní hůř, to je normální. Nikdy nevyjde, že koupíte pět hráčů a všichni naskočí, to zkouší možná někde jinde, kde mají jinou filozofii klubu a hráče dávají na hřiště hned. My jsme závislí na úspěchu, potřebujeme hrát skupinu v pohárové Evropě. To je pro nás hodně důležité, také proto to mají noví hráči těžší. Teď už nastupovali Pernica, Procházka i Chorý. Takový vývoj hráčů je naprosto přirozený jev.“