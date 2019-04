Prohra s Karvinou? Fanoušci Sparty ironicky slavili. Ostuda, kál se Frýdek | iSport.cz

4. minuta – Stoper Uroš Radakovič nechává propadnout balon, zmocňují se jej Karvinští a po následném centru, který brankář Florin Nita podbíhá, otevírá Tomáš Wágner skóre. – 0:1

Sparta - Karviná: Tak to je šok! Wágner posílá Slezany do vedení 1:0

25. minuta – Sparta špatně zahrává ofsajdovou past. Na levé straně zůstává nepokrytý Ba Loua, který rozjíždí akci, nachází neobsazeného Gubu a Letenští inkasují podruhé.

Sparta - Karviná: Studená Strakova sprcha pokračuje, Guba zvyšuje na 2:0!

54. minuta – Rumunský gólman Nita podruhé v utkání chybuje, míč neudrží v rukavicích a Wágner z blízka zvyšuje na 3:0.

Sparta - Karviná: Demolice, 0:3! Kolaps Chipcia a Nity, Wágner přidává třetí úder

K tomu, aby bylo v neděli na Letné hotovo a slezský celek dokonal senzační výhru, stačila necelá hodiny hry. Zatímco aktivní hosté mohli ve druhém poločase minimálně ještě dvě trefy přidat, sparťané se kopali za uši.

„Od začátku bylo vše špatně. Neměli jsme míč pod kontrolou. Vlastně i celý zápas nebyl v naší režii. Nedokázali jsme si vypracovat větší šanci, abychom vstřelili gól. To je pak hodně špatné,“ komentoval výbuch kapitán Costa.

Jeho spoluhráč a jeden z vůdců Sparty Martin Frýdek nemohl najít ta správná slova. „Fakt nevím, co k tomu říct. Hráli jsme hodně špatně. Prohrát doma 1:3 s Karvinou je prostě ostuda,“prohlásil odevzdaně.

Zato na tribunách bylo ve druhém poločase živo. Čím víc se blížil duel ke konci, tím radostněji fanoušci fandili. Samozřejmě, že s velkou dávkou ironie. Jinak si následující pokřiky nelze vysvětlit.

„0:3 je dobrej výsledek!“

„My tu ligu stejně vyhrajem!“

„Mistři!“

„Hoši, děkujem!“

„Neposlouchalo se to hezky. Ale není se čemu divit,“ uvedl Frýdek. Jeho spoluhráč Costa měl pochopení. „Prohrát se může, nikdy nevíte, co se na hřišti stane, ale rozhodně ne takovým způsobem, jako se to stalo nám. Rozumím fanouškům. Přišli, aby nám fandili. My musíme předvést o mnoho víc.“

Aby toho od sparťanských příznivců nebylo málo, stadionem se rozléhaly i pokřiky pro odvolaní trenéra Zdeňka Ščasného.

„Ščasný ven!“

„Zdeňku Ščasný, my ti děkujem!“

Ščasný po ostudné prohře nehledal výmluvy a naopak se za nedělní představení omlouval. „Bylo to jedno z nejhorších utkání, za celou dobu ve Spartě. Potkalo se úplně všechno. Je potřeba se omluvit za náš výkon a ne říkat něco víc. Nemá smysl diskutovat, zda někdo chyběl, nebo ne. Hráli jsme s Karvinou a byli jsme na ni připraveni. Dvě strašidelné chyby na úvod, to se nesmí stát. Zápas si rozebereme, vyhodnotíme si ho,“ uvedl sparťanský trenér.

Ve středu čeká jeho tým další derby v semifinále MOL Cupu. Lepší omluvu než postup do finále, by si momentálně sparťanská obec zřejmě asi nepřála.

