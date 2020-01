Lalkovič: Styl trenéra Páníka mi neseděl, podzim je moje hanba | iSport.cz

Nečekaný jarní trumf Baníku? Třeba už skoro zapomenutý Milan Lalkovič (26). Slovenský záložník na podzim jen paběrkoval, jeho letní příchod do Ostravy proto působil zvláštně. „Styl trenéra Páníka mi neseděl,“ říká upřímně namotivovaný křídelník. Proti polskému Zabrze navzdory porážce 1:2 ukázal, že v systému nového kouče Luboše Kozla by mohl najít uplatnění. „Sedí mi to. Nikoho přece nebaví hrát bezmyšlenkovitě nahoru dolů jako jo-jo nebo ping pong.“

V červenci měl dostat šanci od první minuty v zápase proti Karviné, jenže den předtím si Milan Lalkovič natrhl vazy v kotníku. Další větší příležitost už nedostal, odchovanec Chelsea pomáhal třetiligovému béčku a zažil tak jedno z nejhorších období v kariéře. Teď přichází restart.

Je na vás vidět nová energie, motivace, chuť do práce…

„Jasně, už od prvního tréninku pod novým trenérem se snažíme plnit, co po nás chce. Proti Zabrze jsme se ukázali celkem dobře: byl tam presink, držení míče, otáčení hry, neustálá nabídka. Většinou hrávám zleva, ale s Martinem Fillem se mi hrálo výborně i vpravo. Jsem zatím fakt spokojený.“

Přestože jste toho prý všichni po prvním týdnu měli plné zuby?

„Nebylo to jednoduché. Sice děláme hodně věcí s míčem, ale je to velká makačka. Musím si zvyknout, protože je to pro mě teprve druhá zimní příprava v kariéře. Loni v Olomouci jsem ji pod Jílkem zvládl, ale když jsem byl v zahraničí, všude se přes zimu hrálo. Volno bylo jen týden.“

Ale volnější jste měl podzim, odehrál jste jen patnáct ligových minut.

„Je třeba si to říct na rovinu: neodehrál jsem vůbec nic! Je to z mojí strany hanba, patnáct minut je k pláči nebo k smíchu… Nevím vůbec, co k tomu víc říct. Nicméně teď přišel trenér, který vyžaduje styl, na který jsem odmalička zvyklý. Sedí mi. V Anglii po mně chtěli přesně to, co teď pan Kozel. Po pravdě říkám, že styl trenéra Páníka mi neseděl, ale já mu nic nevyčítám. To je fotbal. Měl jinou představu, teď to snad bude lepší.“

Třeba v rozestavení 4 – 3 – 3?

„Pro mě je to úplně nejlepší systém, navíc do něj máme hráče. Věřím, že konečně budeme držet víc míč a budeme mít zápas pod kontrolou jako v prvním poločase proti Polákům. Snažili jsme se o to i na špatném terénu. Nikoho nebaví hrát bezmyšlenkovitě nahoru dolů jako jo-jo nebo ping pong.“

ZABRZE - BANÍK OSTRAVA 2:1 (0:1) Branky: 68. Ryczkowski, 84. Koj – 24. Hrubý. Sestava Baníku: Laštůvka – Fillo, Procházka (60. Pokorný), Stronati, Granečný (73. Fleišman) – Jánoš, Hrubý (46. Buchta), Kaloč (73. Mooc) – Lalkovič, Smola (60. Baroš), Holzer. Trenér: Kozel.

V ofenzivě je však největší přetlak, vnímáte jej?

„Když budeš dobrý, budeš hrát. Nebudeš dobrý, nebudeš hrát. Je to jednoduché. Teď je tu nový realizační tým a všichni začínáme od nuly. Tak to má být. Zažil jsem vyhazov trenéra po měsíčním působení, zažil jsem nečekaný nákup známého trenéra, ale pokaždé jsem to bral jako výzvu. Pro nás, kteří jsme na podzim nehrávali, je to zvýšená motivace. To jste asi viděl sám.“

Viděl. Varianta, že byste odešel na jarní hostování, tedy padla?

„Kam bych chodil? Přišel jsem do Baníku prosadit se. Když dostanu šanci, musím ji využít. Na podzim jsem ji nedostal, teď bych se chtěl fanouškům ukázat víc.“