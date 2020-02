Boleslav znovu bez gólu. Musíme kluky nahradit, burcuje Budínský | iSport.cz

Už ve třetí minutě mohl skórovat, ale sólo neproměnil. „Měl jsem gólmana zkusit podstřelit. Ale bylo to rychlé, každopádně jsem to měl zakončit gólem,“ sypal si popel na hlavu Lukáš Budínský po bezbrankovém zápase se Slováckem. Další velkou šanci měla Mladá Boleslav až v úplném závěru. Její fotbal ztratil po masivních odchodech útočných hvězd šmrnc. Na jaře stále čeká na vstřelenou branku…

Byl to víc boj než fotbal?

„Asi to tak vypadalo. Na začátku jsme sice měli šanci, kterou jsem neproměnil, což byla škoda pro vývoj zápasu. Pak už jsme měli velkou tutovku až v devadesáté minutě. Bohužel.“

Ve třetí minutě jste běžel sám na branku, ale vyběhnuvšího Matouše Trmala jste neprostřelil. Šlo s koncovkou naložit lépe?

„Říkal jsem si, že jsem gólmana měl zkusit podstřelit. Ale bylo to rychlé, každopádně jsem to měl zakončit gólem.“

Na začátku druhého poločasu jste osamocený hlavičkoval v šestnáctce, jenže jste zamířil pouze doprostřed branky…

„Bylo to docela z dálky, navíc jsem míč uviděl až na poslední chvíli. Nicméně dalo se s tím dělat víc. Celkově platí, že se musíme víc tlačit do koncovky a hlavně do vápna. Věřím, že pak to bude lepší.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Slovácko 0:0. Dlouho šeď a bída. Šance až po přestávce Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Ve dvou jarních zápasech jste ještě neskórovali. Je to velký problém?

„Oproti zápasu v Budějovicích to bylo lepší z hlediska nasazení a agresivity. Docela dobře jsme do zápasu vstoupili, jenže jakmile nedáte gól, je to o ničem.“

V zimní pauze zmizelo z mužstva několik klíčových ofenzivních hráčů, navíc se vážně zranil režisér Marek Matějovský. Je to cítit víc, než jste si byli ochotní připustit?

„O to nejde, zase přišli jiní a my musíme kluky, kteří odešli, nahradit. S odchody se počítalo. Je to jen o nás. Musíme ještě víc přidat, mít větší pohyb, dodat hře více nápadu a mít i trochu štěstí. Když dáme gól, tak se to snad celé otevře.“

Přišlo mi, že se do šestnáctky dostáváte v malém počtu hráčů. Je i tohle minus?

„Ano. Je potřeba zápasy urvat víc týmově, vyhrát 1:0, chytit se a nastartovat.“

Je pozitivní, že jste vzadu vyjma jedné situace odehráli bezproblémový zápas?

„Určitě. V prvním kole jsme dostali tři branky, proti Slovácku jsme to vzadu vynulovali. Všechno to je ale o našich vstřelených gólech. Tam máme bohužel taky nulu. Dopředu je to špatný.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Šeda – Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Zelený – Hubínek (C), Janošek – Douděra (82. Fulnek), Budínský, Ladra (78. Hönig) – Wágner (59. Jiří Klíma). Hosté: Trmal – Divíšek, Mich. Kadlec, S. Hofmann, Juroška – Havlík, V. Daníček (C), Sadílek (88. P. Dvořák) – M. Petržela (69. Zahustel), Kliment (61. Jurečka), Navrátil. Náhradníci Domácí: Stejskal, Mazuch, Fulnek, Hönig, Túlio, Křapka, Klíma Hosté: Nemrava, Kohút, Jurečka, Šimko, Reinberk, Zahustel, Dvořák Karty Domácí: Tatajev, Hubínek, Jakub Klíma Hosté: S. Hofmann, M. Petržela, Mich. Kadlec, Divíšek Rozhodčí Pavel Franěk – Adam Horák, Pavel Vlasjuk Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2763 diváků

Mladá Boleslav - Slovácko: Do centru Douděry vložil hlavu Budínský. Trmal připraven