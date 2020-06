Legenda Bohemians velebí fandy: Víte, co je to sedět celý zápas na stromě? | iSport.cz

Jiní se koukají v televizi, proslulý internacionál přezdívaný Patino si však zápasy díky klubu nenechá ujít přímo na stadionu. Rozený vypravěč, jenž dres Bohemians oblékal v letech 1977-1980, má místo vedle jiné legendy. „Chodíme se dívat s Tondou Panenkou , za námi sedí herec Ivan Trojan a další,“ líčí.

Moc se mu zamlouvalo vítězství nad Teplicemi, kdy se tým rozstřílel a nasázel bezmocnému soupeři čtyři góly. „To jsem byl překvapený,“ uznává Dobiaš. „Předtím jsme to s Tondou hodnotili, že kvalita některých hráčů není taková, odskakují jim míče, tím pádem jsme pořád bez něho a to je zlé. Než to pak balon vybojují a zase ho někdo ztratí. To je chyba,“ zůstává na své následovníky přísný.

A to i navzdory desátému místu v tabulce a jisté účasti v nadstavbové skupině o Evropskou ligu. „Nasazení tam je, ale ještě to není ono. Někteří hráči se musí v určitých fázích zdokonalovat,“ míní. Netají se při tom tím, že nejvíc oceňuje hru vršovických sousedů. „Slavia soupeří jedině s Plzní, dominuje. Přeju jí, aby titul získala.“

Naposledy Dobiaš přímo v Ďolíčku kroutil hlavou při prohře 0:1 se Spartou po signalizovaném, ale správně neodpískaném ofsajdu. „Cítili jsme se poškození, remíza by asi byla spravedlivější. I já jsem si myslel, že když asistent odmává ofsajd, hlavní rozhodčí by to měl akceptovat. Ale prý to tak není,“ pokrčí rameny Dobiaš. „Nebudu jim sahat do svědomí… V každém případě to hráči musí dohrát, a ne zvedat ruce, že je to ofsajd. Možná to trochu podcenili,“ přemítá.

Dvaasedmdesátiletá legenda, jež vede starou gardu zelenobílých, pochopitelně vedle dění na hřišti sledovala i projevy oddanosti fanoušků. Ti neváhali využít jakoukoli možnost, jak překonat alespoň pohledem zdi stadionu. Nejluxusnější „tribunou“ jsou balkony okolních domů, ale tím to ani zdaleka nekončí. „Sice už na dálku blbě vidím,“ směje se Dobiaš, „ale samozřejmě jsem zpozoroval štafle i ty plošiny. Nejvíc se mi líbila taková ta zelená terasa, kde bylo několik lidí.“ Na mysli má originální Sektor COVID 19-05 postavený z palet, luxusně zastřešený plachtou.

Dobiaš neopomene vyzdvihnout ani jeden opravdu povedený „individuální výkon“: to když se právě při zápase s Teplicemi jeden z fanoušků uhnízdil na stromě za hodinami. „Měl tam i vlajku, seděl tam celý zápas,“ připomíná Dobiaš. „Víte, jak je to těžké?!“ Slova uznání má nicméně pro všechny diváky, kteří vymyslí cokoli, jen aby své oblíbence viděli v akci. „Lidé jsou vynalézaví. Je to obdivuhodné, jak mají Bohemku rádi. Je to logické, jsme takový domácký klub, ale oni to dokazují i tím, že se mohou podívat alespoň ze štaflí,“ pokračuje Dobiaš.

Proto by uvítal, kdyby se do Ďolíčku nedostalo jen několik desítek vybraných permanentkám, ale mnohem víc fanoušků. Ještě v posledním kole je počet lidí přítomných utkání omezen počtem 500. Od pondělí jich může být až 2500, ovšem při dodržení stanovených podmínek: oddělené sektory s vlastním sociálním zázemím, dodržení rozestupu 1,5 metru od sousedů, kteří nejsou z jedné domácnosti, obsazení jen každé druhé řady a jedna sedačka mezi diváky vždy volná.

„Bylo by dobře, kdyby se to víc otevřelo a fanoušků mohlo být na tribunách víc, i když v nějakém omezenějším počtu. To je základ. Bez diváků to není ono,“ nepochybuje Dobiaš.