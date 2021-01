Trpišovský dnes může překonat Cipra. Kolik výher mu chybí na Jarolíma?

S Horními Měcholupami postoupil Jindřich Trpišovský do ČFL • archiv Davida Sobiška

Jindřich Trpišovský mohl do Slavie zamířit už dřív než v roce 2017 • koláž iSport.cz

Co by znamenala případná dnešní výhra Slavie v Karviné? Další malé pošťouchnutí k titulu a také úpravu historických análů. Trenér Jindřich Trpišovský slavil na lavičce červenobílých v lize 72 vítězství stejně jako legendární kouč František Cipro. Současný stratég „sešívaných“ tak dnes může svého věhlasného předchůdce v této statistice předstihnout.

Když Slavia získala v červnu svůj dvacátý ligový titul, hovořil její kouč Jindřich Trpišovský mimo jiné o tom, že současné mužstvo navazuje také na to, co v Edenu vybudovali dle jeho slov „velcí trenéři“ František Cipro nebo Karel Jarolím. Chová k nim respekt, zároveň se už ale i nějakou dobu řadí mezi ně. Jeden z důkazů? Počet ligových výher na lavičce Slavie.

Trpišovský jich má 72, tolik jich nastřádal i Cipro. Pokud tedy dnes „sešívaní“ porazí Karvinou, současný velitel červenobílé družiny v této statistice Cipra překoná a v historii samostatné ligy poskočí na druhé místo za Jarolíma, který si ve Slavii připsal 91 výher.

Této mety může Trpišovský dosáhnout teoreticky ještě v probíhající sezoně, ovšem jen za předpokladu, že z dvaceti ligových zápasů, které ještě jeho partu čekají, ztratí body maximálně jednou.

Podle některých zdrojů Trpišovský nejbližší ligovou výhrou Cipra teprve dorovná, oficiální statistiky však říkají, že velikána, který dovedl Slavii k titulu v sezoně 1995/1996, už dohnal. Kde je rozpor? V zápase ze zmíněné mistrovské jízdy mezi Slavií a Opavou ze začátku března 1996.

Utkání se totiž nehrálo, neboť Slezané na něj nedorazili kvůli sněhové kalamitě včas. „Sešívaní“ tak bez boje vyhráli 3:0 kontumačně. Tenhle výsledek se do oficiálních Ciprových statistik například dle webu FORTUNA:LIGY nezapočítává.

Trpišovský si ve Slavii drží vysokou bodovou úspěšnost: bez sedmi desetin rovných 80 procent. Cipro ji měl také značnou – 68,7 %, Jarolím pak 60,4 %. A jak jsou na tom trenérské osobnosti se slávistickými tituly? Cipro má jeden, Trpišovský s Jarolímem po dvou, současný kouč nadějně směřuje za třetím.

„Pořád mi přijde, že v lize stále teprve začínáme,“ vykládal trenér, k němuž na lavičce už neodmyslitelně patří kšiltovka, když v září po skolení Slovácka oslavil jubilejní stou výhru v lize. Na předešlé štaci v Liberci jich nastřádal 36. „Když jsem se to dozvěděl, úplně mě to zarazilo a hrozně si toho vážím, je to strašně vysoké číslo. Osobně jsem se chtěl dožít alespoň jednoho ligového zápasu jako trenér,“ povídal dál Trpišovský.

Pohled Cipra na jeho práci? „To víte, že tam byla opatrnost, ale nedůvěra bych neříkal. Zezačátku hra ani výsledky takové nebyly, což je na Slavii normální, že se pak všechno probírá. V tom měl štěstí, že už není v Edenu stará dřevěná tribuna. (směje se) Ale pak se to příchodem dobrých hráčů dalo dohromady a na naše poměry hráli opravdu mimořádný fotbal. Byli někde jinde,“ prohlásil Cipro v dubnovém rozhovoru pro deník Sport.

Nejbližší překážkou pro Trpišovského soubor je Karviná. Slavia v úvodu jara porazila v lize Olomouc 3:1 a následně přehrála druholigovou Duklu v MOL Cupu 4:1.

„Výsledkově nám vstup do jara vyšel, jsem spokojený s některými pasážemi. Také jsme relativně spokojení s produktivitou, v zápasech jsme většinou využili hned první šanci. Je to ale takové hodně syrové, čeká nás hodně práce, musíme hlavně hráče sladit. I s Duklou bylo vidět, že někteří ještě nejsou úplně připravení hrát celé utkání v plné intenzitě. Stojíme nohama na zemi a víme, že k ideálu zatím dost chybí,“ konstatoval Trpišovský.