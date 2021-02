PCR test je samozřejmost, říká šéf LFA. Hokej Blatného nechápe

Testujte se metodou PCR, pak můžete hrát profesionální soutěže i v přísném lockdownu, který zřejmě od pondělí sevře celé Česko. Slova ministra zdravotnictví Jana Blatného vyvolala ve sportovním prostředí vzrušené reakce. Hokej se staví na zadní, ředitel extraligy Josef Řezníček hovoří o tom, že nové nařízení nedává smysl. Jediný fotbal je v klidu. Vysoce senzitivní testy využívá už od restartu soutěží v minulém roce. „Je to samozřejmost, klademe důraz na maximální ochranu zdraví hráčů,“ říká Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

Novými mutacemi koronaviru stižená země směřuje už do třetího lockdownu během jednoho kalendářního roku. Profesionální sport však poprvé neusne. Má to však jednu podmínku: všichni bez výjimky musí využívat testy PCR!

„Profesionální sportovci jsou už několik měsíců pravidelně kontrolováni, a pokud si udrží negativitu z PCR testů, tak myslím, že by k přerušení jejich činnosti dojít nemuselo. Rozhodně je nezbytné hrát bez diváků, vylučuji i veškeré soukromé sportovní aktivity,“ prohlásil ve čtvrtek ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Úleva? Nebo překvapení? Jak kde…

V ostrém kontrastu jsou reakce autorit nejsledovanějších sportů v tuzemsku. Fotbal nařízení akceptuje, jelikož v režimu nejcitlivější testů na trhu jede od května minulého roku, kdy jako první sport zahájil restart svých dvou profesionálních soutěží. Hokej ale zvedá oči v sloup. Novému opatření nerozumí. Doteď měl za to, že k hladkému průběhu soutěží stačily antigenní testy s menší mírou senzitivity na nemoc COVID-19.

„Předně bych chtěl velmi poděkovat za to, že ministerstvo zdravotnictví nechce profesionální ligové soutěže přerušit. A pokud stanovuje jako podmínku PCR test, tak já to vůbec neberu jako nějakou podmínku, ale jako samozřejmost. LFA nikdy od PCR testování neustoupila a to primárně kvůli tomu, že klademe důraz na maximální ochranu zdraví hráčů,“ říká Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

Právě fotbal se od chvíle první březnové uzávěry úporně snažil najít cestu, jak opakovaně zahájit FORTUNA:LIGU i druhou nejvyšší soutěž. Po složitých jednáních s ministerstvem zdravotnictví vymyslel řešení. Vznikl podrobný protiepidemický manuál, který se v čase ještě upravoval, respektive v detailech zpřísňoval. A to zejména po druhém podzimním lockdownu. Klíčem k restartu bylo pravidelné testování, fotbal okamžitě najel na metodu PCR před každým soutěžním zápasem. Jako jediný sport v Česku.

„Antigenní testování je samozřejmě lepší než žádné testování, ale přesnost a spolehlivost PCR testování je někde jinde. Otázku testování navíc permanentně řešíme i s kolegy z European leagues a všude, snad s výjimkou Slovenska, se ve fotbalových profiligách testuje výhradně metodou PCR,“ tvrdí Svoboda.

Problém je – zcela pochopitelně – ve finančním aspektu celého procesu. Platforma PCR je nákladově násobně náročnější.

„Chápu to, ale když se podívám kolem sebe, tak teď není prostor na hrdinství, je třeba přistupovat ke stávající situaci s respektem. Navíc ztráty z případného přerušení soutěže, nebo jejího nedohrání, by pro nás byly řádově vyšší než vícenáklady spojené s testováním. Věříme, že i v této těžké době může být fotbal pro naše fanoušky alespoň částečným rozptýlením a radostí,“ doplňuje Svoboda s tím, že každý klub náklady spojené nejen s testováním, ale dalšími opatřeními, už vyšly řádově na miliony korun.

A teď hokej. Výrok Blatného považoval šéf extraligy Josef Řezníček, a možná stále ještě považuje, za přeřeknutí. Snad v důsledku shonu a nervozity. To je ale spíše jen iluzorní popis situace. PCR testy jsou dle ministrových slov od pondělí nutnou podmínkou. Hokej ale masivně funguje na principu antigenního testování.

„Pokud nejsou dostupné PCR testy, provádíme antigenní testy. Využívají jich všichni. Jestliže ministr (průmyslu) Havlíček mluví o masivním antigenním testování ve firmách a fabrikách, nedává smysl, aby nás nutili povinně přejít na PCR testy,“ rozčiluje se Řezníček.

V extralize se od povinného zavedení pravidelných testů na koronavirus vyskytly pouze dva pozitivní případy. A to ještě v jednom z nich dotyčný přivezl nákazu z reprezentační akce v cizině. Podle Řezníčka to dokazuje, že antigenní testy jsou spolehlivé. A samozřejmě výrazně levnější.

„Jeden se dá pořídit do sta korun, zatímco PCR test stál na podzim 1700. Některé kluby se vyjednáváním a na množstevních slevách dokázaly dostat pod tisícovku, ale to je stále desetkrát víc zaplatí než za antigenní test. Přitom v účinnosti záchytů je rozdíl dvě až tři procenta,“ připomíná ředitel extraligy. Nyní však bude muset svůj postoj, potažmo celá liga, přehodnotit.

Za zhoršující se pandemické situace a předpokládaného lockdownu, který by měl platit od pondělí, přivítá Česko dvě velké akce. Od příštího týdne se v Novém Městě na Moravě pojedou dva turnusy Světového poháru biatlonistů, o tomto víkendu se v pražské UNYP Areně na Podvinném Mlýně uskuteční judistický podnik European Open. Obě sportovní klání dostaly výjimku, testování výhradně PCR metodou je oběma federacemi standardně nastavená.