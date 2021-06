Slavia: pokus o levné bingo. Ekpai zlenivěl, nakopne ho Trpišovský?

Zkouška, co z toho bude, nebo promyšlený přestup? Slavii má posílit Ubong Ekpai, jemuž skončila smlouva ve Viktorii Plzeň a s českým mistrem vyrazí 7. července na kondiční soustředění do rakouského Aigenu. Stane se z něj opora, nebo přebytečný kus odkládaný dokola po hostováních?

Trenér Jindřich Trpišovský musí vědět, do čeho se se svými blízkými kolegy pouští. Takže na rovinu, o Ubongu Ekpaiovi se v lize rozmohla pověst lenocha. Dobrého a srdečného hocha, který ale není stavěný na těžkou práci.

Zažili ho v Českých Budějovicích, ve Zlíně, v Plzni a taky ve Slovanu Liberec, kde se koneckonců Ekpai s koučem červenobílých setkal. Tam pod Trpišovským odehrál šestnáct ligových zápasů a dal čtyři góly.

Ovšem právě pod Ještědem si ještě Ekpai celkem užíval přízeň tehdejšího realizačního týmu i spoluhráčů. Učil se česky, dokonce si i svědomitě vedl deníček, do něhož si psal všechny postřehy, které mu vtloukal do hlavy Trpišovský.

„Psal si tam, jak by měl nabíhat a podobně. V minulosti jsem pořád brečel, jak je to s těmihle hráči složité. Dlouho jsem ale netrénoval afrického hráče, který by byl takhle pracovitý,“ vyprávěl spokojený trenér. „Má velkou budoucnost,“ dodával tehdy na jaře 2017. Jenže v tom se trochu sekl…

Vyloženě dobrou zkušenost s ním ze všech dalších českých celků udělal už jen Zlín, odkud právě na západ Čech v červenci 2018 přestupoval. Za jednu sezonu nastoupil do 36 soutěžních zápasů a dal sedm gólů, pak nabral směr k tehdejšímu mistrovi do Plzně.

Jenže tam odehrál pouhých šestnáct soutěžních zápasů, jinak se smýkal po hostováních v Českých Budějovicích. A i na jihu, světe, div se, zvládl ve dvou etapách šestnáct soutěžních utkání. A přišla ona nálepka, lenoch…

Čili ve Slavii teď budou spoléhat na staré spojení, jak coby první informoval Twitter serveru Seznam Zprávy. Z někdejšího spojení hodlá Trpišovský vytřískat, co se dá. A hlavně vrátit Ekpaiovi šmrnc. Zatím to za moc nestojí.

Nigerijský záložník se totiž k „sešívaným“ připojí jako volný hráč, jemuž skončila smlouva ve Viktorii Plzeň. Pětadvacetiletý hráč je zároveň připravený odjet s novým týmem na kondiční soustředění, které se v rakouském Aigenu koná od 7. do 17. července. I když ještě nemá vyřízený v Edenu nový kontrakt, na čemž se teď pracuje. Měl by být na dva až tři roky.

Pro Slavii je to jistá forma zkoušky, která je celkem levná. Když vyjde, půjde o hotové bingo. Pokud ne, příkladů hráčů, kteří v červenobílém nastupovali buď vůbec, nebo sporadicky, a jen se toulají po jiných klubech, je už teď dost.

Jana Matouška „sešívaní“ nabízejí mimo jiné českobudějovickému Dynamu, i Ladislav Takács má v Edenu složitou budoucnost a dívá se po novém působišti. Tomáš Malínský byl ve Slavii vlastně jen půl roku, než odešel hostovat do Mladé Boleslavi, a v létě začne v Jablonci, který na něj má opci. Mohamed Tijani, Patrik Hellebrand, Ondřej Karafiát, Jakub Markovič, Lukáš Pokorný…

Jakou cestou se dá Ekpai?