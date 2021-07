Boleslavský host Karafiát: S Márou je to škola, bavíme se po každém zápase

Neříkáte si, že v Doosan Aréně jsme mohli jeden bod vydolovat?

„Odehráli jsme dva rozdílné poločasy, byť ani ten první nebyl z naší strany úplně špatný. Ale hráli jsme jen po vápno a Plzeň nám ze dvou šancí dala dva góly. Dostali jsme školu z produktivity. Od druhé půle bychom se měli odpíchnout. Hráli jsme dobře, atraktivně, pohledně. V zakončení nám trochu chybělo štěstí. Domácí jsme přehrávali.“

Jak se vám spolupracovalo s Markem Suchým?

„S Márou je to škola, předává mi zkušenosti, bavíme se o každém zápase. Je to pro mě obrovská přidaná hodnota.“

Při první gólu jste ale nevypadali ve středu obrany úplně jistě.

„Sběhl nám tam střední záložník, což nám trochu narušilo koncentraci. Mára byl za mnou, hlídal si Beauguela, jenže najednou tam odskočil Káčer… Tuhle situaci sehrála Plzeň velmi hezky. Bohužel jsme z ní inkasovali.“

V prvním poločase jste ostře fauloval Radima Řezníka. Sudí Ondřej Berka vám udělil žlutou kartu, VAR přezkoumával, zda nedoporučit vyloučení. Byla ve vás malá dušička?

„V Plzni máte vždycky malou dušičku… (rozesměje se) Myslím si, že tam nebyla taková intenzita. Hráče jsem ani netrefil špuntem. Spíš to bylo stranou kopačky. Chápu, že zákrok asi vypadal ošklivě, ale viděl jsem, že mu nic nebylo. Hned jsem se Řezníkovi omlouval. Nechtěl jsem ho zranit, žádná zákeřnost v mém faulu nebyla. Chtěl jsem jen přerušit hru. Myslím, že VAR to vyhodnotil správně.“

V lize se má pískat jinak, v duchu mistrovství Evropy. Byl hned v prvním kole znát jiný trend řízení?

„Ano, bylo to znát. Mně se to líbí, hra měla spád, odsejpalo to. Myslím, že i pro diváky je to super. Najít ale míru mezi tím, co pískat a nepískat, může být složité. Před druhou brankou Viktorie došlo ke sporné situaci na Marka Matějovského. Možná šlapák, možná ne. Těžko říct. Má to dvě strany mince. Pro fotbal je to každopádně dobře, ovšem rozhodčí by si po každém zápase měli pečlivě vyhodnocovat situace, zda se opravdu rozhodli správně. Co pustit a co už nikoliv.“

Jak si vedli navrátilci

Marek Suchý 5 - průměrný

Svedl několik úspěšných soubojů s jedním z nejlepších ligových útočníků Jeanem-Davidem Beauguelem. Jejich střety byly ozdobou utkání. Při první brance francouzského střelce jde větší díl viny za stoperským kolegou Karafiátem.

Milan Škoda 7 - velmi dobrý

Nejlepší hráč hostů. Často v náběhu, v nabídce. Po akci Ewertona skluzem snížil na konečných 1:2. Pár minut před tím si zaběhl za Pernicu, přes vybíhajícího Hrušku dloubl míč, ale ten skončil jen na břevně. Ukázal, že bude velmi platnou posilou.