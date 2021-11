Tři kauzy za pět dní. Posun u Pelty, miliony na Strahov a Vyšehrad o život

VYŠEHRAD O ŽIVOT

Etická komise projedná členy FAČR obžalované v Berbrově kauze

Čtvrtek 25. listopadu

Rok musela etická komise FAČR čekat, tak jí to ukládají předpisy. Ve čtvrtek už může jít na věc. Oč jde? Vnitřní předpisy asociace říkají, že pokud souběžně s fotbalovým disciplinárním řízením probíhá i civilní, etická komise své řízení pouze zahájí – a pak případ na rok odloží. Taková praxe běží na Strahově v různých obměnách od roku 2012 a tzv. Křetínského kabely.

V případě Romana Berbra a dalších osmnácti obviněných tak učinila předchozí etická komise 25. listopadu 2020. „Ve čtvrtek tedy zahájíme disciplinární řízení proti členům fotbalové asociace obviněným v tzv. Berbrově kauze,“ říká Jan Eisenreich, současný šéf fotbalovéh,o soudu.

Z fyzických osob jich už moc nezbývá, pouze pánové Jiří Kabyl, Martin Uvíra, Martin Pýcha, Miloš Vitner, Petr Klupák a Jiří Musil. Ostatní v čele s Berbrem zrušili své členství. Zajímavější je jediná osoba právnická, a sice FC Slavoj Vyšehrad. Klub se ocitl ve středu dění kvůli působení svého tehdejšího sportovního manažera Romana Rogoze, po Berbrovi druhé hlavní postavě případu. Pravomoc soudit Vyšehrad si etická komise převzala od komise disciplinární, která spadá pod LFA.

„Nejhorší sankce jsou v případě právnických osob, to si domyslí každý,“ říká Eisenreich. Co si pod tím představit? Podle paragrafu 49 Úplatkářství disciplinárního řádu to může být vyloučení ze soutěže a pokuta až do výše 10 milionů korun.

KOLIK PRO PELTU?

Městský soud v Praze vynese verdikt v dotační kauze

Pátek 26. listopadu

Čtyři roky a sedm měsíců od rozsáhlého zatýkání, rok a pět měsíců od zahájení procesu přijde první rozsudek v kauze údajné korupce dotačních peněz z let 2016 a 2017, kde mezi obžalovanými sedí mimo jiné bývalý fotbalový předseda Miroslav Pelta, ministerská náměstkyně Simona Kratochvílová, šéf ČUS Miroslav Jansta a rovněž Fotbalová asociace ČR a Česká unie sportu jako právnické osoby. Zatím víme pouze to, jak smýšlí obě protistrany. Státní zástupce Ondřej Trčka požaduje vysoké tresty. Pro Peltu devět, pro Kratochvílovou dokonce o rok více, nejméně pět let. Všichni obžalovaní vinu popírají.

„Máme morální nárok na zproštění viny,“ prohlásil u soudu Pelta. Podstatné však je, jak celou kauzu vidí předsedkyně senátu Lenka Cihlářová. Ta v průběhu sedmnácti měsíců provedla nebývale rozsáhlé výslechy svědků (např. bývalý premiér Sobotka, bývalá ministryně Valachová, sparťanský šéf Křetínský, hradní poradce Nejedlý, vlivný poslanec Faltýnek aj.).

Její vidění věci rozhodne o vině či nevině. To tedy nechme na ní. Co vyplynulo snad zcela jednoznačně, je olbřímí chaos, který panoval v oněch časech na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Je pravděpodobné, že bez ohledu na verdikt bude soud ve věci pokračovat, protože jedna ze stran se odvolá.

(OSM) ŠEST VE HŘE

Mimořádný výkonný výbor bude jednat o tom, od koho si vypůjčí 169 milionů

Pondělí 29. listopadu

Koncem září uhradila fotbalová asociace 169 milionů korun z vlastních zdrojů, aby vypořádala své závazky vůči atletickému svazu a České unii sportu ve věci pozemků na Strahově. Musela, jinak jí hrozilo penále. Hned však bylo zřejmé, že si následně musí půjčit, protože jí nevybude na běžný provoz. Jenže od koho?

„Deklarovali jsme, že jasně preferujeme bankovní financování. Z osmi nabídek je většina právě z tohoto sektoru,“ prohlásil místopředseda asociace Jiří Šidliák. Dvě nabídky, které nepocházejí od bank, jsou ze Sparty a ze Slavie. Letenští rovnou přišli s tím, že následně postaví národní stadion z vlastních zdrojů. Asociace však oběma poděkovala, půjde bankovní cestou.

„Samozřejmě si vážíme nabídky Sparty i Slavie, protože když je matka v nelehké situaci, je dobře, že jí děti pomohou. Hlavní výhoda bankovní nabídky je však její neutralita.“ vysvětlil odmítnutí „S“ předseda asociace Petr Fousek. Zbývá tedy šest institucí. K již známým J&T Bance, Fio bance (převzala nabídku Spider Investu spojovaného s Tomášem Pitrem) prý patří v abecedním pořadí Česká spořitelna, ČSOB, Moneta Money Bank a UniCredit, mluvilo se také o Komerční bance. Poté, co Česká národní banka zvýšila úrokové sazby, se půjčka asociaci prodraží. Ekonomická komise FAČR vedená Pavlem Chánem, fevolučním předsedou OFS Příbram, má nyní za úkol vypracovat analýzu jednotlivých nabídek a dát výkonnému výboru doporučení. Ten by měl už v pondělí 29. listopadu říct finální verdikt.

