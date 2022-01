Plzeň zveřejnila kádr na zimní přípravu: Falta odchází do Baníku

Fotbalisté Viktorie Plzeň v pondělí odstartovali přípravu na jarní část sezony. Mezi hráči, které na stadionu přivítal trenér Michal Bílek, chyběl Šimon Falta. Jak informoval deník Sport, už na konci roku se řešil jeho přesun do Baníku. Viktoria v pondělí na svém webu potvrdila, že levonohý záložník odchází do Ostravy na půlroční hostování s opcí na přestup.

Falta na začátku podzimu přišel o místo v sestavě, nedostával se ani do nominací na zápasy. Od konce srpna, kdy se mu nepovedl kíčový zápas odvety play off Konferenční ligy v bulharské Sofii, naskočil pouze na devět ligových minut proti Liberci.

„Šimon Falta je ve věku, kdy je pro něj stěžejní, aby pravidelně nastupoval. Shodli jsme se, že je to pro obě strany nejlepší řešení,“ uvedl k odchodu 28letého záložníka generální ředitel klubu Adolf Šádek.

Odchovanec olomoucké Sigmy během podzimu zasáhl v dresu Viktorie jen do šesti ligových zápasů. „Může hrát krajního beka, ale i na kraji nebo uprostřed zálohy. Je to už zkušený hráč v dobrém fotbalovém věku a bereme to jako zkvalitnění kádru,“ uvedl sportovní ředitel Ostravy Alois Grussmann na oficiálním klubovém webu.

Falta, který má na kontě dva starty za národní mužstvo, je druhou zimní posilou pátého týmu tabulky po běloruském reprezentantovi Arťomu Koncevém z Ruchu Brest.

Plzeňský trenér Michal Bílek do zimní přípravy bere celkem 27 hráčů, Václav Míka a Ondřej Pachopník zůstávají v rekonvalescenci po náročných zraněních. K dispozici jsou navrátilci z hostování Šimon Gabriel a Josef Koželuh, oba strávili podzim v dresu druholigové Viktorie Žižkov.

Kádr Viktorie zůstává bez větších změn. „K žádným velkým změnám není důvod, náš kádr je dostatečně silný a široký. Na druhou stranu nás čeká přípravný měsíc, v němž ještě k nějakému pohybu může dojít,“ řekl Adolf Šádek.

V rámci přípravy odehraje tým tři přípravné zápasy v tréninkovém areálu v Luční ulici s Pískem (8. 1.), Příbramí (12. 1.) a Ústím nad Labem (15. 1.), všechny zápasy startují od 10:30. Následuje herní kemp ve Španělsku, do jarní části FORTUNA:LIGY vstoupí Viktoria domácím zápasem s Hradcem Králové o prvním únorovém víkendu.