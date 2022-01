Rada přišel o parťáka. V Jablonci se rozpadla nejstarší trenérská dvojice

Petr Rada čtrnácté místo Jablonce po podzimu přežil, jeho dlouholetý asistent Zdeněk Klucký nikoliv. Rozpadla se tak nejstarší trenérská dvojice ve FORTUNA:LIZE, oběma parťákům bylo dohromady 124 let. Čerstvý vítr do kabiny zelenobílých má přinést o generaci mladší Tomáš Čížek, který bude zároveň plnit i roli vedoucího mužstva.

Navzdory bídnému podzimu, který Jablonec uzavřel na čtrnácté, tedy barážové příčce, nebyl předčasný konec Petra Rady nikdy reálně na stole. Pevné alibi zkušenému kouči poskytlo úspěšné působení v Konferenční lize, které klubové kase vyneslo 114 milionů korun. A svou roli hraje i prekérní situace klubového bosse Miroslava Pelty , který byl nepravomocně odsouzen k šesti letům odnětí svobody – a než padne verdikt odvolacího soudu, nechce se pouštět do žádných větších akcí.

„Jsem člověk, který se dívá i za sebe. Trenér Rada má u nás kontrakt do léta a já jako majitel klubu také nemám jasno, co se mnou bude dál. Proto nechci destabilizovat klub, v podstatě by bylo i nefér, abych sem nějakého trenéra tahal na delší časové období. Jsem v poločase své kauzy, uvidíme, jak to dopadne,“ uvedl Pelta bezprostředně po vyřazení z Konferenční ligy.

Ke změně v realizačním týmu však během dovolené přece jen došlo. Asistent Zdeněk Klucký se vrátil zpět k mládeži, jeho místo po Radově boku zaujme Tomáš Čížek, bývalý hráč Jablonce a Sparty, který v poslední době pracoval v třetiligovém jabloneckém béčku.

„Mám pomáhat jako asistent trenéra a vypomáhat i jako vedoucí týmu, což bude prakticky něco podobného, jako jsem dělal v béčku. Tady to bude ve větší míře, co se týče organizace, protože u ligového týmu je to složitější. Určitě se na to těším, je to pro mě krok dopředu. Věřím tomu, že budu nápomocný tomu, abychom se zvedli a začali stoupat tabulkou nahoru,“ prohlásil třiačtyřicetiletý internacionál pro klubový web.

Za své tak vzala nejstarší trenérská dvojice ve FORTUNA:LIZE, třiašedesátiletý Rada s o dva roky mladším Kluckým dali dohromady úctyhodných 124 let. Teď se o první místo v tomto směru dělí hradečtí Miroslav Koubek (70) a Stanislav Hejkal (52) s mladoboleslavskými Karlem Jarolímem (65) a Borisem Kočím (57). Oba tandemy mají společně 122 let.

Důvod této změny je zřejmý – Čížek má do zdeptané kabiny přinést nový impulz a lepší komunikaci, k hráčům bude mít z logiky věci určitě blíž než jeho předchůdce. A třeba z něj časem vyroste Radův nástupce.

NEJSTARŠÍ TRENÉRSKÉ DVOJICE VE F:L

122 let: Miroslav Koubek (70) + Stanislav Hejkal (52) - Hradec Králové

122 let: Karel Jarolím (65) + Boris Kočí (57) - Mladá Boleslav

118 let: Jiří Krejčí (56) + Jaroslav Novotný (62) - Pardubice

111 let: Bohumil Páník (65) + Jan Somberg (46) - Karviná

109 let: Pavel Vrba (58) + Zdeněk Bečka (51) - Sparta

