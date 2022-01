Berbrův kurýr Hořejší: zákaz činnosti na čtyři roky a pokuta 25 tisíc!

Filip Drobílek z Vyšehradu se raduje z gólu do sítě Živanic • Michal Beránek / Sport

Sekretář Řídící komise pro Čechy, tedy zaměstnanec fotbalové asociace, Jan Hořejší se podle etické komise provinil proti disciplinárnímu řádu hned ve třech případech. Za to dostal souhrnný čtyřletý trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR a pokutu 25 tisíc korun k tomu. Nutně to však neznamená, že by přišel o své strahovské místo.