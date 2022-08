Baník v krizi. Pomůže plzeňský Šádek s Čermákem a dalšími posilami?

Čtyřbodový start do sezony po čtyřech kolech je na ambice klubu, jako je Baník, vyloženě ostudný. Zvlášť když se vezme v potaz kontext soupeř a tří domácích zápasů. „Musíme se z toho dostat sami, nikdo jiný nám nepomůže,“ prohlásil po sobotní porážce 1:2 s Teplicemi zklamaný trenér Pavel Vrba a dodal, že jiné hráče už asi klub nesežene. Nemusela by to být však pravda, podle informací iSport.cz jsou Ostravští v kontaktu s Plzní a řeší příchod nechtěných hráčů. Třeba Aleše Čermáka.

Ofenziva slušná, tedy až na neproměněné šance, defenziva opět tragická. Takhle by se dal shrnout poslední duel Slezanů proti Teplicím. Útočné trio Jiří Klíma, Nemanja Kuzmanovič a David Buchta dostávalo hosty pod velký tlak, vymýšlelo nápadité akce, zařídilo jediný gól. Připočteme-li ještě Petra Jaroně, byla tato čtveřice jediná, kdo proti Severočechům snesl alespoň nějaké měřítko.

Blbé z pohledu Baníku je, že zlepšená forma útočných fotbalistů nevedla k bodům. Špatná byla totiž koncovka. „Beru to na sebe, řešil jsem šance špatně,“ litoval Kuzmanovič.

Srb sice vstřelil branku, ale další tři situace nezvládl. Je to paradox, protože jinak předvedl nejlepší výkon v ročníku. Dřel, rozjížděl nebezpečné akce, vstřelil branku, byl neustále ve hře.

„Jejich spolupráce sice byla hezká, ale Teplice nás za špatné řešení potrestaly,“ připomněl kouč Pavel Vrba. „První čtyři kola a hlavně domácí zápasy nám trošku otevřely oči. Nemáme vzadu asi úplně tvořivé hráče. Trpělivost má svoje hranice, ale my už asi jiné hráče neseženeme. Budeme pracovat s těmi, které máme. A nebudeme se dívat doleva ani doprava,“ doplnil.

Baník - Teplice: Trubač krásně našel Gninga, ten dal na 2:1 Video se připravuje ...

Co se týče útočné fáze, neměl by to být problém. Křídla složená z odchovanců splácí důvěru stále se zlepšující výkonností, což platí i pro duo Klíma, Kuzmanovič. Stále se navíc čeká na uzdravujícího se Ladislava Almásiho a na chorvatského záložníka Roberta Miškoviče, až se zaklimatizuje a dostane do formy. V neděli dopoledne vypadal za béčko proti Velkému Meziříčí (5:0) slušně směrem dopředu, zapracovat však bude muset na obranných povinnostech.

Posílit a zpevnit by FCB nicméně rozhodně potřeboval defenzivu, která působí vyloženě tragikomicky. Stačí se podívat na způsob, jak jednoduše se soupeři proti Ostravě střelecky prosazují. Osobní zodpovědnost neexistuje, laxní chování připomíná spíš exhibici než soutěž.

Podle informací iSport.cz však paradoxně Baník kouká i na zkvalitnění předních míst v sestavě. Líbí se mu hráči Plzně, jejíž boss Adolf Šádek dluží Václavu Brabcovi peníze. A jelikož Viktoria má nakročeno do Ligy mistrů, přinejhorším do Evropské ligy, z čehož plyne pěkný balík, věřitelé se čím dál hlasitěji ozývají. Otázkou je, zda místo finanční kompenzace nepůjde spíš o hráčskou.

Vytipovanou posilou je třeba Aleš Čermák, což je kreativní desítka, kterou měl Vrba rád už při společném působení na západě Čech. V Doosan Areně mu v červnu 2023 končí kontrakt, který mu zaručuje základní měsíční odměnu okolo půl milionu korun. Tím by se stal zanedlouho osmadvacetiletý středopolař nejlépe placeným ostravským hráčem.

A to platí i pro další hráče Plzně, kteří by se líbili Slezanům. Má jít například o univerzála Cadua, kterého chtěli již v létě ještě coby Pardubičáka, či defenzivního záložníka Kristiho Qoseho. Ten přišel po konci smlouvy z Karviné. Také u nich je nicméně rébus ekonomický a motivační.

Pokud jim dá Viktoria po úterní odvetě play off Ligy mistrů s Karabachem svolení k odchodu (například na hostování) v rámci zúžení soupisky, budou mít zájem o přesun do Ostravy, kde se nehrají poháry ani špice ligy? A nedopadli by podobně jako hosté, kteří dorazili v zimě a po pár měsících v tichosti zmizeli jako další z přešlapů sportovního úseku? Nechtělo by to radši mladší hladové vlčáky na tvrdý transfer, u kterých je předpoklad, že se za modrobílý dres budou rvát?

Příští týden by mohl být na Bazalech velmi zajímavý, přestupové okno v Česku končí osmého září.