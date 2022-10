Koubek o rasistech: Zoufalí křiklouni. Klid není ve fotbale nikdy

V sobotu v podvečer byl klid, Hradečtí si budou dávat sakramentsky bacha, aby se něco takového neopakovalo. Černobílí čelí disciplinárnímu řízení. Podle informací deníku Sport a webu iSport.cz už vědí, kdo nechutně urážel útočníka ze Senegalu.

Po triumfu s Brnem, k němuž došlo mužstvo velmi slušným výkonem a vítěznou brankou v 89. minutě, již vstřelil Daniel Vašulín, o kauze velmi razantně promluvil kouč Koubek.

Co na ni říkáte?

„Není to otázka pro mě, ale jelikož nejsem rasista, tak se k tomu vyjádřím. Pokud to tak opravdu bylo, je to špatně. My na lavičkách stejně jako rozhodčí jsme to v zápalu boje nezaregistrovali. Na prázdném stadionu to ale asi slyšet je. Dělají to nějací zoufalí křiklouni, kteří klubu způsobili problémy. Nesouhlasím s tím.“

Zapůsobila situace na tým?

„Mužstvo to neovlivnilo.“

Projevilo se to i na výsledku utkání proti Brnu. Jak je pro vás důležitý?

„Je to velmi cenné vítězství, hodně jsme po něm toužili. Měli jsme takový skrytý cíl, a to zvládnout dva zápasy po sobě s Teplicemi a Brnem. Byla motivace udělat šest bodů, což se podařilo, je to velký záběr. Nicméně si cením i hry, protože po domácí remíze se Zlínem jsem hráčům vyčítal hodně věcí.“

Které?

„Nízkou aktivitu dopředu, malou účinnost útočné fáze. Tentokrát se ty prvky v naší hře objevily, vytvořili jsme si hodně situací.“

Ano, v prvním poločase jste kopali dvanáct rohů.

„Byla to taková malá smršť. (usmívá se) Minule s Teplicemi to vyšlo, předtím deset kol ne. Tak jsme se zase vrátili do diety.“

Proč jste z nich nebyli nebezpečnější?

„Kuba Rada to nekopl vždy optimálně, navíc Brno obětavě bránilo. Je to také o tom, jestli stoprocentně splníme úkoly, které si při nácviku stanovíme. Měli jsme blokovat prostorové hráče, což se nedařilo. Navíc jsme si zkomplikovali zápas.“

Jako první jste inkasovali. Co se stalo?

„Nezachytili jsme průnikovou přihrávku, stopeři pak spolkli Jakubu Řezníčkovi manévr, který dělá. Odskočil si, oni nereagovali. Přitom jsme si to ukazovali na videu. Bylo těžké stav otočit, ale z déle trvajícího tlaku jsme do poločasu vyrovnali. To bylo důležité. Ve druhé půli nám docházely síly, byly pasáže, kdy bylo Brno na míči, ale nátlakový fotbal s množstvím centrů nakonec přinesl ovoce.“

Máte dvacet bodů. Čeká vás příjemná zima?

„Ve fotbale není klid nikdy, to je nesmysl. S tolika body se ještě nikdo nezachránil. Není žádné uspokojení, musíme jít dál, protože naše jarní vylosování je brutální.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42. Rada, 88. Vašulín Hosté: 29. Řezníček Sestavy Domácí: Bajza – Ja. Klíma, Čihák, Leibl (46. O. Ševčík) – Gabriel, J. Kučera, Kodeš, Harazim – Rada (C) – F. Kubala (87. Koubek), Vašulín (90+5. P. Dvořák). Hosté: Berkovec – Šural, Endl, Štěrba (46. Hlavica) – Matejov (90. Hladík), F. Souček, Texl, Granečný (90. Alli) – Falta (76. Fousek), M. Ševčík (63. Pachlopník) – Řezníček (C). Náhradníci Domácí: Vízek, Čech, Ševčík, Doležal, Novotný, Dvořák, Jurčenko, Koubek Hosté: Šiman, Hlavica, Hrabina, Divíšek, Fousek, Pachlopník, Alli, Hladík, Blecha, Nečas Karty Domácí: Kodeš, Leibl Rozhodčí Petřík – Kubr, Pečenka – Kvítek. Stadion Lokotrans Arena, Mladá Boleslav Návštěva 801 diváků