Baník: 50 milionů za Sora, další od Celtiku? Hapal nechce změny, ale...

Krásný začátek nového roku 2023 pro Václava Brabce a jeho Baník. Jakmile byl zpečetěn transfer Yiry Sora do Genku , mohl majitel ostravského klubu uspořádat oslavnou party. Ke třiceti původním milionům za přestup do Slavie totiž Nigerijec přivede do kasy na Bazalech ještě zhruba dvacet jakožto patnáctiprocentní podíl ze zisku z dalšího obchodu. Zatím to však žádné posilování Slezanů nerozproudilo, kouč Pavel Hapal má k dispozici stejný kádr jako na podzim. A je s tím spokojen.

Loni touto dobou bylo ve Slezsku rušno. Baník se handrkoval se Spartou o Davidu Lischkovi a se Slavií o Yiru Sorovi. Oboje pro management na Bazalech dobře dopadlo.

Letos? Klídek.

Ne proto, že je Luděk Mikloško s experty na mládež momentálně na stáži ve West Hamu United. Ale z toho důvodu, že se šéf sportovního úseku s koučem Pavlem Hapalem domluvili na tom, že žádné harakiri v kádru nechtějí.

Dost bylo pokusů a omylů, cílem je stabilizace. „Tlačil jsem na vedení, že bych nerad velké změny. V mužstvu dřímá velký potenciál, má kvalitu a vnitřně je velice silné. Posílíme se ještě Matějem Šínem, který vypadá velice slušně, a máme třeba i Roberta Miškoviče, který na podzim moc prostoru nedostal. Není třeba kádr nafukovat,“ zmínil trenér uzdraveného mladíka a Chorvata.

Poznámka k Šínovi: i po dlouhé pauze a onkologickém onemocnění měl osmnáctiletý odchovanec lepší výsledky kondičních testů než někteří jiní... Úplně nejlépe na tom byl Petr Jaroň.

Naprostou ostravskou prioritou bylo udržení Srdjana Plavšiče, což FCB příliš ovlivnit nemohl. „Slavia však neuplatnila možnost návratu, takže by měl u nás zůstat až do léta, za což jsem samozřejmě rád,“ oddychl si Hapal, jenž může nadále počítat i s plzeňským Brazilcem Caduem.

Plavšič za pár týdnů očekává narození první dcery, i to byl jeden z důvodů, proč preferoval setrvání na východě České republiky.

„Zůstanu tady minimálně do léta, potom se uvidí. Cítím se super, jsou tady výborní kluci, hrajeme dobrý fotbal. Fanoušci mi píšou, ať zůstanu, takže jsem šťastný, že pomáhám klubu,“ hlásil Srb spokojeně po úterním tréninku.

Právě tahle dvě zahraniční křídla by měla být hlavním pohonem a servisem pro útočníka Ladislava Almásiho, byť skotská média píší o opakovaném zájmu o slovenského kanonýra, který by měl být po vyhlédnutém Jihokorejci Gue-Sung Choovi pro velkoklub z Glasgow záložní variantou.

„Ale já podle pondělních informací věřím, že zůstane. Zatím není na jeho odchodu nic konkrétního,“ řekl Hapal na adresu forvarda, jenž byl během pauzy nemocný a bral antibiotika.

Mimochodem, zahraniční celky mají stále na radaru i středopolaře Filipa Kaloče, kapitána reprezentační jednadvacítky, jehož čeká v létě EURO U21 v Gruzii.

Almásiho kolega a další hroťák Daniel Smékal by zase mohl odejít na hostování do Třince, Prostějova či Karviné. To by se ale zřejmě řešilo až po přípravě, druhá liga stejně startuje až v březnu. Navíc je možné, že Baník upřednostní boj o postup béčka právě do F:NL.

„Uvažujeme o tom, bavíme se,“ kývnul kouč. „Začátek třetiligové sezony nám vzhledem k náročnému losu asi ukáže, jak moc to bude pravděpodobné. Béčko hraje s Kroměříží, Rosicemi, Hlučínem... Pak budeme chytřejší, uvidíme, jaký bude bodový odstup. Když ta šance bude, proč se o to nepokusit?“

Zpět do současnosti a do áčka. Navzdory prozatímnímu neposilování a sázce na současný kádr si realizační tým se sportovním úsekem stejně pohrává s myšlenkou jednoho plejera přivést.

„Do defenzivy. Tam jsme přece jenom nebyli tak silní, takže bychom jednoho hráče navíc chtěli,“ potvrdil Hapal, jemuž i přes zájem Opavy zůstal k dispozici asistent David Oulehla. SFC totiž nakonec převzal Peter Hlinka.

Vytipovaný je post pravého stopera, kde se teprve zotavuje Jaroslav Svozil a Ladislav Takács k dispozici do konce ročníku nebude vůbec, a levého beka. Ostravští koukají na šikovné obránce také na Slovensko, zapojen už je i nový klubový skaut Tanas Papadopulos, dlouholetý Mikloškův kolega.

Ideální sestava

4–1–4–1

Laštůvka

Ndefe - Frydrych - Lischka - Fleišman

Kaloč

Cadu - Tetour - Kuzmanovič - Plavšič

Almási

3–4–2–1

Laštůvka

Frydrych - Lischka - Pojezný

Cadu - Kaloč - Tetour - Šehič

Kuzmanovič - Plavšič

Almási