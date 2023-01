Slavia ukázala posily i Van Burena, Trpišovský popsal Pechovo zranění

Do roku 2023 vstoupila Slavia vítězně. V úvodním přípravném utkání porazila Hradec Králové 1:0 gólem Mosese Usora. Všechno vypadá růžově, jenže tak to není. V prvním poločase odstoupil ze hry David Pech, zimní posila. Důvodem byla intenzivní bolest ve stehenním svalu. Ještě víc naříkají Východočeši. Už po devatenácti minutách zmizel z trávníku Daniel Vašulín kvůli zraněnému kotníku. Oběma hráčům hrozí, že v úterý neodletí na herní soustředění.

Dobrá prověrka na začátek. Slavia si dala na úvod zimní přípravy rande s Hradcem Králové, po podzimu pátým celkem FORTUNA:LIGY. Zápas ve slušném tempu zvládla 1:0, když dvanáct minut před koncem rozhodl o prvním vítězství v novém roce šťastným gólem Moses Usor.

Trenér Jindřich Trpišovský poslal do akce dvě posily a jednu staronovou tvář. Z noviců se nepředstavili Babacar Sy a stoper Igoh Ogbu, jehož Slavia představila teprve v pátek.

V prvním poločase se do hry dostal Mick van Buren, který se vrátil z hostování v Liberci. Rychlonohý Nizozemec se dostal do dvou zajímavých šancí, branku však nedal. Je evidentní, že na jaře může vicemistrovi hodně pomoct.

„V lize jsem dal na podzim devět branek, další tři pak v poháru. Dařilo se mi, s výkony i vytížením jsem byl hodně spokojený. Doufám, že se mi podaří přenést moji podzimní formu i do Slavie. Věřím, že to půjde,“ pravil po utkání. „Myslím, že jsem měl dvě dobré příležitosti. Škoda, že to tam nepadlo. Z té druhé měl být gól. Doufám, že už to bude jen lepší. Uvidíme, jak to půjde na soustředění.“

Celý druhý poločas odehrál Petr Hronek. Na pozici číslo deset. Také bývalý hráč Bohemians byl ve hře Slavie cítit. „Chci Slavii pomoct hlavně bojovností, na tom mám postavenou celou kariéru,“ krátce pronesl po premiérovém zápase.

Nejvíce pozornosti z nováčků však na sebe – nechtěně - stáhl David Pech. V jednačtyřicáté minutě opustil hřiště s bolestivým výrazem ve tváři. „David Pech půjde na vyšetření, jde o problém na předním stehenním svalu, kdy v něm ucítil píchnutí. Je to příprava, nechtěli jsme riskovat, tak jsme ho hned stáhli,“ popisoval aktuální stav věcí trenér Jindřich Trpišovský.

Může se stát, že Pech neodletí na soustředění do Portugalska. V případě, že se zjistí vážnější problém, zůstane v Praze. „Nominaci máme jasnou. Možná to ale ještě upravíme podle zdravotní situace Davida Pecha. Na soustředění je daný počet hráčů, který musíme brát. V zápase s Hradcem se nám hodně líbil Daniel Šmiga (devatenáctiletý útočník). Zvažujeme, že ho vezmeme s sebou, je to velice zajímavý hráč,“ pronesl Trpišovský.

Slavia odlétá do Algarve v úterý. Pravděpodobné je, že ve výpravě nebude angínou stižený Lukáš Masopust, v domácích podmínkách bude rehabilitovat stoper David Hovorka. Individuální plán má další rekonvalescent Tomáš Holeš. „Ještě u Tarase Kačaraby budeme řešit, jestli s námi poletí, nebo pro něj bude lepší, aby zůstal v Praze. Uvidí se podle kontrolního vyšetření,“ řekl slávistický trenér s tím, že ukrajinský hráč si zranění přivodil při plnění individuálního plánu.

Ještě víc zamotanou hlavu mají v Hradci Králové. Hned zkraje zápasu si pochroumal kotník Daniel Vašulín, jedna z hlavních palebných zbraní votroků. I jemu hrozí, že neodletí na herní kemp do turecké Antalye. Pro pátý celek FORTUNA:LIGY by zranění vysokého útočníka bylo velikou nepříjemností i proto, že zdravotní problémy má i další klíčový ofenzivní hráč Filip Kubala.