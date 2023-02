Sláva v Pardubicích: špatný výhled pro novináře, „hod dog“ i spousta celebrit

Zrekonstruovaný stadion byl narvaný do posledního místa. V hledišti se mačkala řada celebrit. Jaroslav Tvrdík navlečený do sportovního kabátu v hostujícím kotli. Tak začala nová éra pardubického fotbalu. Sice slavnostně, avšak pro domácí smutně. Porážkou se Slavií 0:2. Mohlo to být mnohem lepší. To by však Brazilec Leandro Lima musel za stavu 0:1 proměnit tutovou šanci…