Kdy je ruka ruka? Nejzapeklitější pravidlo ve fotbale pod lupou

Hra rukou ve fotbale. Máte v tom jasno? Asi ne a rovnou tu je jedno varování úvodem – ani tenhle článek možná vaši nejistotu zásadně nezmění. Faktorů, které rozhodují o povoleném či nepovoleném hraní, je totiž hodně, a i když se je tvůrci pravidel snaží vepsat do přehledné tabulky, nejasnosti zůstanou. Ale pojďme se o takový manuál alespoň pokusit.

Trend posuzování hraní rukou ve fotbale je zřejmý. Píská se čím dál méně. Spíš nepísknout než písknout. Co byl dříve jasný přestupek, se nyní smí. Dokonce se říká: Ruka se teď píská asi tak jedna z deseti. Přesto pravidla nabízejí nemalé množství situací, kdy se ruka proti nim provinila.

Nejdřív strohá teorie, bez ní to nejde. Pravidla rozlišují tři základní kategorie přestupků:

1. Úmyslná hra rukou.

To je taková, kdy hráč chce rukou zahrát. Vědomě horní končetinu použije, aby získal výhodu. Pomohl si ke gólu, zabránil mu. Maradona v Mexiku 1986 nebo slávista Kuchta v Ostravě 2021.

2. Neúmyslná hra rukou, která byla v nepřirozené poloze.

To je taková, o níž tu jde a následně půjde. Ta, o které se vedou spory, zda byla, nebo ne. Vydržte, skoro celý zbytek textu bude o ní.

3. Neúmyslná hra rukou hráče, po které tento hráč bezprostředně dosáhl branky.

Rukou se prostě nyní (ještě nedávno to šlo) dát gól nesmí, i kdyby to za jiných okolností byla ruka pravidlově povolená.

A teď k onomu bodu číslo dva, protože tady začíná všechno to peklo. Rozhodčí musí vzít v úvahu podle pravidel následující aspekty:

zda hráč rukou (rukama) učinil své tělo nepřirozeně větším

zda se jednalo o pohyb ruky k míči nebo o pohyb míče k ruce

zda jeho ruka byla v přirozené poloze, odpovídající pohybu těla hráče

zda hráč neměl ruku nad úrovní ramene

zda se snažil předejít tomu, aby se míč dotkl jeho ruky

zda měl vůbec možnost předejít kontaktu míče s rukou

Divil se i Trpišovský

Teď jsme si to přečetli a je tu jedna bolavá otázka: Jak to jde dohromady s rukou, kterou zahrál Antonín Fantiš v sobotu ve Zlíně proti Čvančarově centru a která se podle komise rozhodčích vešla do kolonky povolené hry?

Vždyť přece, kdybychom si to rozebrali, tak vidíme, že Fantiš udělal pohyb rukou k míči. Že se nutně nesnažil, aby předešel doteku ruky a míče. Že patrně měl možnost předejít kontaktu ruky s míčem.

No, je to těžké k vysvětlení. Co se tak říká, nejenže nad tím lomí rukama na Spartě, velmi se tomuto postoji diví také celá rivalská Slavia. Klubové vedení i trenéři, Jindřich Trpišovský se prý v téhle souvislosti nechal slyšet, že „už ničemu nerozumí“.

Zkusme mu tedy k porozumění pomoci. Vedle pravidel existuje