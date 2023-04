Křetínského přešlap. Po výletu za sudími přijde trest, co se o pauze dělo?

Možná se nechal unést emocemi a pocitem nespravedlnosti, možná jen chybně vyhodnotil situaci. Každopádně dost přestřelil. Majitel Sparty Daniel Křetínský se v poločase nedělního utkání Sparty se Zbrojovkou vypravil do kabiny rozhodčích. Tedy do míst, kde neměl co pohledávat. Porušil tak Disciplinární řád LFA a trest ho téměř jistě nemine. Navíc jeho čin absolutně nepomáhá ve složitém úsilí navracet fotbalu důvěryhodnost.