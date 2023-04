Krejčí: Byl jsem dojatý, tohle jsem ve Spartě dlouho nezažil. Máme na to

Vytryskly z něj obří emoce, po zápase se radoval s tribunami. Ladislav Krejčí v derby nakopl Spartu gólem z penalty, kterou proměnil ve složité situaci za stavu 0:2. Letenské nakonec dovedl na domácím hřišti k bláznivé remíze 3:3. A díky ní stále vedou ligu, dva body před rivalem. „Tenhle výsledek je pro nás nakonec lepší, byly to silné emoce. Bylo to pro nás velké plus,“ řekl sparťanský kapitán.

Jste za bod rádi s ohledem na pozdní vyrovnání, nebo naopak zklamaní, protože před derby jste byli kvůli marodce Slavie favorit?

„Průběh v týdnu byl takový, jaký byl, i tak jsme za ten bod rádi, protože jsme to dvakrát dotáhli a potvrdili si, že po mentální, fyzické i herní stránce na to máme. Výsledkově to bohužel nevyšlo, ale ukázali jsme další věci v tom zápase a toho si vážím.“

Při penaltě jste si oddechl? Brankář Ondřej Kolář ji měl na dosah...

(dlouho přemýšlí) „Sáhl si, ale byla proměněná. Takže jsem za ni rád.“

Po zápase jste byl ve velkých emocích, co vás do nich dostalo?

„Nebudu skrývat, že jsem byl dojatý. Říkal jsem to klukům, že co jsme dokázali, dvakrát dorovnat zápas, v nastavení dát na 3:3, to jsem tady dlouho nezažil. Jsem šťastný a rád za průběh celé sezony a za to, kam směřujeme a jak se vyvíjíme. A to byl důvod mých emocí.“

Ukázal zápas, že i derby může být dobrá zábava a fotbal?

„Jo, od nás tam byly ty prvky, i když ne samozřejmě tak často a tak brzo, jak jsme chtěli. Ale dokázali jsme vsugerovat soupeři naši hru, Slavia, troufnu si říct, hrála víc jednoduše než my. Tak doufám, že to budeme ovlivňovat čím dál víc a derby budou víc o fotbale.“

Se Slavií se utkáte ještě dvakrát, hrajete spolu o titul, co vám ukázala první konfrontace?

„Ukázalo to, že to nemusí být jen na devadesát procent dlouhé balony a souboje. Mohou to být i fotbalové situace a ukázali jsme, že za jakékoliv situace a stavu můžeme lámat zápas na naši stranu. I když se to nepovedlo na výhru, tak v sebevědomí to ukázalo mnoho věcí. Výsledek 3:3 je pro nás nakonec lepší, že to byly silné emoce. Bylo to pro nás velké plus.“

Bylo jasně vidět, jak na hráče pozitivně působíte a jak za vámi tým stojí. Jak se v takové pozici cítíte?

„Su strašně rád, že kluci mě nějakým způsobem podrželi a že jak pomáhám já jim, tak oni pomáhají mě. Je to nějaký postupný vývoj, moc se k tomu nechci vyjadřovat, z mého pohledu to není správné, ale už před derby jsem odpovídal, že jsem za tu pozici strašně rád. A za ten postupný herní i lidský progres jsem Spartě vděčný. Pomohla mi růst.“