Sparta to dá, Ousou ať hraje derby zas, říká Ujfaluši. Řezníček à la Inzaghi

Byť Ujfaluši do světa velkého fotbalu, kde působil i ve službách Hamburgu, Fiorentiny a Atlétika Madrid, vyrazil z Olomouce, letenská epizoda v sezoně 2013/14 v něm zanechala stopy. Ostatně byl také u toho, když Sparta naposledy získala titul. A nejen ten – rovnou double. Nyní věří tomu, že by se přinejmenším z celkového triumfu v lize mohla radovat znovu. V posledních třech kolech před nadstavbou si podle něho první místo, jež drží s dvoubodovým náskokem, vzít nenechá – a pak by v dalším derby přivítala největšího rivala znovu doma. „Všechno si sedlo. Vidím u ní nasazení, fotbal i góly. Já bych jí věřil, měli by to zvládnout,“ říká Ujfaluši. „Zvládnou to,“ ujistí vzápětí.

Kromě pražských „S“ se někdejší výtečný stoper zaměřuje i na gólovou a nově i slovní přestřelku mezi jabloneckým kanonýrem Janem Chramostou a brněnským snajprem Jakubem Řezníčkem. Oba po třicítce zažívají životní sezonu: prvně jmenovaný ve dvaatřiceti nasázel 13 branek, druhý – o dva roky starší – už 19 a pouhé dva zásahy ho dělí od ligové stovky. Jenže Chramosta se nechal slyšet, že se nechce ke spoluhráčům chovat jako on, tedy trochu „sobecky“. „Nechápu to,“ glosuje výrok severočeského fotbalového zabijáka Ujfaluši a přibližuje, jak složité je si s Řezníčkem poradit.

„Pamatujete si Pippa Inzaghiho? Hrál jsem na něho dvakrát a takové hráče je těžké přivázat si k sobě,“ nachází lichotivé srovnání s italskou hvězdou Filippem Inzaghim, italským mistrem světa a dvojnásobným vítězem Ligy mistrů. A nakonec by nějakou tu radu pro protivníky brněnského bijce přece jen měl...

LIGOVÝ INSIDER s Tomášem Ujfalušim