Zelený: nepochopený flegmatik, co narazil v Edenu, a „Priskeho Chovanec“

Mladý lídr Krejčí, v čele trojzubce obávaný střelec Kuchta... Ty největší hvězdy mistrovské Sparty fanoušci dobře znají. Víte ale, kdo byl třetím nejvytíženějším mužem Priskeho vítězného týmu? Na první pohled zdánlivě flegmatický univerzál Jaroslav Zelený. „Nedoceněný fotbalista, kterému neprávem vyčítali, že je salámista. Má kukuč, který vypadá, že je mu to všechno jedno. Ale není,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl v novém díle pořadu iSkaut. „Za každé situace hledá fotbalové řešení. Je to elegantní hráč, schopný zastat pět pozic,“ souhlasí Fejglův kolega Michal Kvasnica.

2 753 minut, 33 zápasů, z toho 29krát v základní sestavě. Jen Lukáš Sadílek a Asger Sörensen odehráli v mistrovské sezoně v rudém dresu větší porci než Jaroslav Zelený. „Neprohraje snad žádnou hlavu. Když hraje na kraji, Sparta často rozehrává od Kováře tak, že Zelený jde do středu a prodlužuje míč do útoku. Takhle vznikla penalta na Mabila v posledním derby – je to takový Zeleného copyright,“ upozorňuje Fejgl.

Není divu, že Brian Priske na 30letého spolehlivého univerzála nedá dopustit. „Myslím, že Jindřich Trpišovský si rve vlasy, že ho pustili ze Slavie, protože by pro něj byl v téhle době klíčový hráč, stejně jako je ve Spartě,“ míní Fejgl. A proč vlastně Zelenému v Edenu nevyšlo červenobílé angažmá? „Je veřejné tajemství, že třeba se Zdeňkem Houšteckým, který je trošku jinak emočně nastaven, si to úplně nesedlo,“ usmívá se Kvasnica.

Oba redaktoři zároveň našli pozoruhodný předobraz Zeleného fotbalového projevu přímo v letenské historii. „Trochu mi připomíná Jozefa Chovance,“ říká Fejgl: „Hlava nahoře, elegán, přehled, nahrávka,“ vypočítává.

Jak se Zelený chová v soubojích a jakou v nich má úspěšnost?

Proč neslavil gól v derby?

Měl by ho více využívat Šilhavý v reprezentaci?

„Líný kukuč,“ který na Zeleném lpí jako stigma

Čím je pro Priskeho nepostradatelný?

Otazníky ve hře Jaroslava Zeleného

Proč byl pro něj důležitý Petr Rada

Vynikl by ještě více v lepší lize?

